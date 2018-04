Broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier (Ford Fiesta WRC) wygrał Rajd Korsyki, czwartą rundę samochodowych mistrzostw świata. Ogier, który po raz drugi w karierze wygrał tę imprezę, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier (Ford Fiesta WRC) wygrał Rajd Korsyki / PAP/EPA/NIKOS MITSOURAS /

Mający w dorobku pięć tytułów mistrza świata Ogier poprzednio ze zwycięstwa w tym rajdzie cieszył się dwa lata temu. Francuz wygrał już 43 rajdy WRC, w tym trzy z czterech tegorocznych. Na podium rund WRC stawał dotychczas 68 razy. Dla Forda było to 90. zwycięstwo w mistrzostwach świata.

To był dobry weekend. Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie miałem w piątek. Rozwój naszego samochodu jest bardzo dobrą wiadomością, był szybszy niż w zeszłym roku - ocenił start na Korsyce Ogier.



Drugie miejsce zajął Estończyk Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), który stracił do Ogiera o 36,1 s. Trzeci był ubiegłoroczny triumfator tej imprezy Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC). Francuz wyprzedził Belga o 1.07,5.



Nie mogę narzekać, tym bardziej, że dobrze wiedziałem o tym, że Korsyka będzie dla nas najtrudniejszym rajdem w sezonie. Nigdy nie mogłem pojechać tutaj na maksimum - przyznał Tanak, który po raz trzynasty w karierze stanął na podium rundy mistrzostw świata.



Powracający po kilkuletniej przerwie do rywalizacji w rajdowych MŚ Francuz Sebastien Loeb został sklasyfikowany na 14. pozycji. Dziewięciokrotny mistrz świata w piątek wypadł z trasy, ale w kolejnych dwóch dniach stopniowo odrabiał straty.



Łukasz Pieniążek (Skoda Fabia R5) w klasyfikacji generalnej był 15., a w klasie WRC2 zajął szóstą lokatę.



Rajd Korsyki, nazywany "Rajdem 10 000 zakrętów" był pierwszą tegoroczną rundą mistrzostw świata rozgrywaną w całości na drogach asfaltowych.



Z 12 rozegranych odcinków specjalnych Fin Esapekka Lappi wygrał cztery (w tym jeden ex aequo z Tanakiem). Ogier, Loeb i Tanak wygrali po trzy.



Z zawodników czołówki do mety nie dojechał Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) i trzykrotny mistrz Polski Francuz Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC)

Piątą rundą cyklu będzie Rajd Argentyny (26-29 kwietnia).



Wyniki Rajdu Korsyki:



1. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta WRC) 3:36.52,7

2. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris WRC) 36,1 s

3. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 1.07,5

4. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 2.02,6

5. Elfyn Evans (Wielka Brytania/Ford Fiesta WRC) 2.06,1

6. Esapekka Lappi (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 2.33,5...8. Jan Kopecky (Czechy/Skoda Fabia R5) 10.34,8 (1. m. w WRC2)

15. Łukasz Pieniążek (Polska/Skoda Fabia R5) 23.40,4 (6. m. w WRC2)



Klasyfikacja generalna MŚ (po 4 z 13 rajdów):



1. Sebastien Ogier (Francja/Ford Fiesta WRC) 84 pkt

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 67

3. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris WRC) 45

4. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Hyundai I20 WRC) 41

5. Kris Meeke (W. Brytania/Citroen C3 WRC) 36

6. Esapekka Lappi (Finlandia/Toyota Yaris) 36