Łukasz Pieniążek (Printsport Racing) zajmuje piąte miejsce po drugim dniu 61. Rajdu Korsyki w klasyfikacji WRC 2. Polak po pechowym trzecim OS-ie w piątek, w sobotę jechał bardzo dobrze i przesunął się do przodu w klasyfikacji. Uniknęliśmy dużych błędów i na poszczególnych odcinkach notowaliśmy naprawdę dobre czasy. Możemy być zadowoleni z tego dnia. Tam, gdzie byłem pewien swojego opisu starałem się jechać jak najszybciej. Te pojedyncze czasy były naprawdę super - mówił Pieniążek.

Łukasz Pieniążek / materiały prasowe /

W sobotę kierowcy pokonali sześć odcinków specjalnych. Pieniążek i jadący z nim pilot Przemysław Mazur mieli niewielkie straty do czołowych zawodników, a na jednym z OS-ów - siódmym, liczącym niewiele ponad 17 km - uplasowali się na trzeciej pozycji. W pozostałych też było dobrze lub nieźle, bo Polacy zajmowali dwa razy piąte, dwa razy ósme i raz szóste miejsce. Na ostatnim sobotnim OS-ie mogło być lepiej, ale niestety polska załoga uszkodziła oponę, co odebrało jej szansę na lepszy czas.

To był długi dzień, ale bardzo dobry, choć oczywiście szkoda tego kapcia na ostatnim OS-ie. Pobudka była bardzo wcześnie, ale nie ma mowy o zmęczeniu. Robimy w końcu to, co kochamy, czyli jeździmy w rajdach - dodał Pieniążek.

W klasyfikacji obejmujących wszystkie klasy Pieniążek zajmuje 16. miejsce. Co ciekawe, tuż za Polakiem jest dziewięciokrotny mistrz świata Sebastien Loeb, który w tym roku wrócił do startów w WRC, ale pierwszego dnia wypadł z trasy. Liderem rajdu jest fenomenalnie jadący Francuz Sebastien Ogier, który ma blisko 45 sekund przewagi nad Estończykiem Ottem Tänakiem i Belgiem Thierry’m Neuvillem. Liderem w WRC 2 jest Czech Jan Kopecky.

61. Rajd Korsyki zakończy się w niedzielę. Kierowców czeka tym razem wyprawa na południe wyspy, gdzie odbędą się ostatnie odcinki - najpierw pojadą 55 km z Vero do Sarrola-Carcopino, a rajd zakończy Power Stage z Portigliolio do zabytkowego więzienia Penitencier de Coti-Chiavari. Przed nami niedziela i dwa ostatnie odcinki specjalne. Mam nadzieję, że dotrzemy do mety - mówi jedyny polski kierowca w 61. Rajdzie Korsyki.

(j.)