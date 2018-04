​Estończyk Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) wygrał Rajd Argentyny, piątą rundę samochodowych mistrzostw świata. Obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) był czwarty ze stratą 1.58,6. Drugie miejsce zajął zwycięzca ubiegłorocznej edycji Belg Thierry Neuville ze stratą 37,7 s, a trzecie Hiszpan Dani Sordo (obaj Hyundai I20 WRC) - strata 1.15,7.

Ott Tanak / Reporter Images / PAP/EPA

Tanak w Argentynie był w rewelacyjnej formie, wygrał 10 z 18 rozegranych odcinków specjalnych. Estończyk, który jest kierowcą japońskiego teamu od tego roku, odniósł trzecie w karierze zwycięstwo w rundzie mistrzostw świata i pierwsze w barwach nowej ekipy.

Dwa poprzednie wygrane zanotował w 2017 roku, gdy był najszybszy w Rajdzie Sardynii i Niemiec.



Jestem zadowolony z wyniku, tym bardziej że trudno było przewidzieć, jak będę jeździł po zmianie zespołu. Okazało się, że jest OK, szybko się poprawiam. Samochód był taki, jak chciałem, nie miałem żadnych problemów - powiedział na mecie Tanak.



Mniej zadowolony był ze swojego wyniku Ogier, który jeszcze nigdy nie wygrał tej rundy mistrzostw świata. To było maksimum naszego samochodu w ten weekend. W sobotę mogłem pojechać trochę szybciej we mgle, ale i tak trudno byłoby wygrać z Danim Sordo. Był w doskonałej formie - przyznał Ogier.



Poza Tanakiem, zwycięzcą 10, na os-ach najszybsi byli: Neuville - czterokrotnie, Sordo - dwa razy oraz Ogier oraz Norweg Andreas Mikkelsen (Hyundai I20 WRC) - raz. Polacy nie startowali.



W klasyfikacji generalnej mistrzostw świata nadal prowadzi Ogier mając 100 pkt, ale jego przewaga nad Neuville'em stopniała do 10.



Kolejną, szóstą rundą MŚ będzie Rajd Portugalii w dniach 17-20 maja.

