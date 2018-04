Niezwykle widowiskowo zapowiada się 52. Rajd Dolnośląski - Hotel Zieleniec, który już za niespełna miesiąc. Zawody organizowane przez Automobilklub Ziemi Kłodzkiej swoją bazę będą miały w Dusznikach - Zdroju (Zieleniec). Na trasie pojawi się cała czołówka Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz plejada aut historycznych, łącznie około 80 załóg! Harmonogram zakłada 11 spektakularnych odcinków specjalnych, w tym gwóźdź programu czyli Duszniki Arena. Po latach przerwy do rywalizacji powraca także kultowy odcinek Złoty Stok.

Początki Rajdu Dolnośląskiego sięgają drugiej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale w pamięci kibiców szczególnie zapisało się 16 edycji rozgrywanych w latach 1985 - 2002. Rajd znany był wtedy jako Zimowy, a zawodnicy rywalizowali na pokrytych śniegiem i lodem odcinkach specjalnych. Siedmiokrotnie zwyciężał wówczas nieodżałowany Marian Bublewicz.

Rajd Dolnośląski to zawody szczególnie cenione przez zawodników rywalizujących zarówno w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, jak i w Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, głównie ze względu na malownicze i trudne technicznie odcinki specjalne. Podczas ubiegłorocznej edycji pojawił się trzykrotnie rozgrywany odcinek w kompleksie biathlonowym Duszniki Arena. Zawodnicy oraz kibice komplementowali organizatorów z Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej za interesujący projekt, który zostanie powtórzony również w tym roku.

Bazą 52. Rajdu Dolnośląskiego, zyskującego w tym roku dodatkowy człon, dzięki sponsorowi, którym jest Hotel Zieleniec, podobnie jak w latach ubiegłych, są Duszniki - Zdrój. Tam w pobliżu ośrodka narciarskiego Zieleniec, zlokalizowane są biuro rajdu oraz park serwisowy. Start rajdu i metę zaplanowano z kolei na dusznickim Rynku.

Tegoroczna formuła 52. Rajdu Dolnośląskiego - Hotel Zieleniec zakłada dwudniową rywalizację na trasie. Pierwszego dnia, czyli w sobotę, 19 maja 2018r., w planie jest 6 odcinków specjalnych. Niedziela, 20 maja 2018r. to kolejnych 5 oesów. Całkowita długość rajdu liczy ok. 477 km, z czego ok. 119 km stanowią próby sportowe.

Do udziału w zawodach stają dwie ligi krajowego czempionatu. 52. Rajd Dolnośląski - Hotel Zieleniec będzie bowiem 2. rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz 3. rundą Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Kto wystartuje w zawodach dowiemy się dopiero w środę, 9 maja 2018 roku, kiedy to poznamy listy zgłoszeń.

-podziewamy się udziału całej polskiej rajdowej czołówki. W tym roku Polski Związek Motorowy wprowadził kolejne zmiany regulaminowe, przez co rajdy są nieco krótsze i mają mniej kosztownych kilometrów oesowych. Takie posunięcie sprawia, że zawody są tańsze dla zawodników, a to powinno poprawić frekwencję na wszystkich rundach - mówi Grzegorz Skiba, Prezes Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej i zarazem Dyrektor 52. Rajdu Dolnośląskiego - Hotel Zieleniec.

Warto dodać, że na oficjalnym plakacie 52. Rajdu Dolnośląskiego - Hotel Zieleniec znalazł się Mistrz Polski w klasie 4F Paweł Krysiak, pilotowany przez Krystiana Pachutę. Flagowa załoga Automobilklubu Ziemi Kłodzkiej wystartuje w Fordzie Fiesta R2, wzmocnionym kitem R200.

Oficjalna strona 52. Rajdu Dolnośląskiego - Hotel Zieleniec: www.dolnoslaski.eu

52. Rajd Dolnośląski - program RSMP*

Sobota, 19 maja 2018

07:00 - 11:00 - Odcinek Testowy - Duszniki Arena

12:30 - Start Rajdu - Duszniki - Zdrój, Rynek

13:55 - OS1 Lądek -Zdrój

14:40 - OS2 Opolnica

15:05 - komasacja - Kłodzko, Rynek

16:00 - OS3 Duszniki Arena

16:50 - Serwis - Zieleniec

18:55 - OS4 Lądek -Zdrój

19:40 - OS5 Opolnica

20:05 - komasacja - Kłodzko, Rynek

21:00 - OS6 Duszniki Arena

21:35 - Serwis - Zieleniec

Niedziela, 20 maja 2018

08:05 - OS7 Duszniki Arena

09:30 - OS8 Rogówek

11:05 - Serwis - Zieleniec

11:55 - OS9 Duszniki Arena

13:20 - OS10 Rogówek

13:50 - OS11 Złoty Stok

15:45 - Start Rajdu - Duszniki - Zdrój, Rynek