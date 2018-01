Motocyklista Sam Sunderland, który po zwycięstwie na trzecim etapie prowadził w klasyfikacji generalnej Rajdu Dakar, w końcówce czwartego etapu miał wypadek. Brytyjczyk musiał się wycofać.

Sam Sunderland na trasie Rajdu Dakar / David Fernández / PAP/EPA jj

Sunderland, zwycięzca poprzedniej edycji, rozbił się pod koniec etapu San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, na którym odcinek specjalny liczył ponad 330 km. W końcówce Brytyjczyk miał wywrotkę, według wstępnej diagnozy doznał urazu kręgosłupa oraz stawu biodrowego i kolanowego. Z miejsca wypadku został śmigłowcem przewieziony na biwak, gdzie zajęli się nim lekarze.

Wtorkowy etap zaczął się z problemami. Rano w San Juan de Marcona było słonecznie, ale na Playa de las Penuelas, skąd ruszano do odcinka specjalnego, zalegała gęsta mgła. To spowodowało, że start opóźniono o 30 minut.



Problemy mieli też kierowcy samochodów. Drugi w klasyfikacji generalnej Francuz Cyril Despres (Peugeot) w połowie odcinka uszkodził tylne zawieszenie i musiał się zatrzymać. Załoga czekała na serwis, który miał ich odholować na biwak.



Na jednym z punktów kontroli czasu nie pojawił się także trzeci w klasyfikacji generalnej Katarczyk Nasser Al-Attiyah (Toyota). Po ponad godzinie załodze udało się samochód naprawić i ruszyć, ale jechali bardzo wolno. Na razie nie dotarli do mety.



Po wypadku Sunderlanda liderem w rywalizacji motocyklistów został Francuz Adrien Van Beveren (Yamaha), który wygrał wtorkowy etap. Drugi na mecie zameldował się jego rodak Xavier de Soultrait (Yamaha), a trzecie miejsce zajął Austriak Matthias Walkner (KTM).



Wyniki 4. etapu:



motocykle:



1. Adrien Van Beveren (Francja/Yamaha) 4:08.23

2. Xavier de Soultrait (Francja/Yamaha) strata 5.01

3. Matthias Walkner (Austria/KTM) 7.10



klasyfikacja generalna:



1. Van Beveren 11:03.23

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) strata 1.55

3. Kevin Benavides (Argentyna/Honda) 3.15