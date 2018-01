Najprawdopodobniej już w środę członkowie polskiej zimowej wyprawy na K2 (8611 m n.p.m.) wyruszą z karawaną do bazy pod ostatnim niezdobytym o tej porze roku 8-tysięcznikiem. Za naszymi himalaistami pierwsze etapy podróży. W piątek wylecieli z Warszawy do Islamabadu, a już dzisiaj dotarli do miasta Askole. To ostatni przystanek przed rozpoczęciem trekkingu do bazy przez lodowiec Baltoro.

Nasi himalaiści przywitali Nowy Rok w Skardu /FB/Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera /

