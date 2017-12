W Islamabadzie są już członkowie polskiej wyprawy zimowej na K2! Wczoraj wylecieli do Pakistanu z lotniska Chopina w Warszawie. "To, co mogliśmy zrobić, jest zrobione. Oczywiście, jest wiele niewiadomych" - przyznał przed startem kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki. "Liczymy na jakieś okna pogodowe, które pozwolą na atak szczytowy. W te okna trzeba się wbić z właściwym zespołem we właściwym czasie" - dodał w rozmowie z RMF FM.

