Zaskakująco skuteczni gospodarze piłkarskich mistrzostw świata w Rosji zmierzą się w Samarze z "minimalistycznym" Urugwajem w walce o pierwsze miejsce w grupie A. Oba zespoły odniosły już po dwa zwycięstwa i zapewniły sobie awans do 1/8 finału.



Przed rozpoczęciem mundialu "Sborna" rozgrywała przez dwa lata niemal wyłącznie mecze towarzyskie, w których nie zachwycała. Nie powiódł jej się też występ na ubiegłorocznym Pucharze Konfederacji, kiedy zdołała pokonać tylko mistrza Oceanii Nową Zelandię, a później przegrała z Portugalią i Meksykiem i odpadła w fazie grupowej. Wyniki i nie najlepsza gra sprawiły, że do mistrzostw świata rosyjscy eksperci i kibice podchodzili z dużymi obawami.

Tymczasem podopieczni Stanisława Czerczesowa, byłego trenera Legii Warszawa, w meczu otwarcia rozgromili Arabię Saudyjską 5:0, a później okazali się też zdecydowanie lepsi od Egiptu - 3:1. W afrykańskim zespole grał już kontuzjowany wcześniej Mohamed Salah. Gwiazdor Liverpoolu wywalczył i wykorzystał rzut karny, ale poza tym na niewiele pozwolił mu Jurij Żyrkow.

Doświadczony, 34-letni obrońca doznał w tym spotkaniu urazu stopy, którego dalszy udział w mundialu stał pod znakiem zapytania. Lekarz reprezentacji Eduard Biezugłow poinformował jednak, że kontuzja jest już praktycznie zaleczona.

Wszyscy podziwiali Salaha, który poradził sobie z urazem barku w niewiele ponad miesiąc. Proszę mi wierzyć, problem Żyrkowa był co najmniej tak samo poważny, ale on i tak grał dalej i prezentował najwyższy poziom. Do następnego meczu będzie przygotowywał się normalnie ze wszystkimi innymi piłkarzami - powiedział Biezugłow.

Zabraknie za to Alana Dzagojewa, który z powodu urazu musiał opuścić boisko już w pierwszym meczu z Arabią Saudyjską, a później pauzował z Egiptem. Godnie zastąpił go jednak Denis Czeryszew, który w tych dwóch meczach zdobył trzy gole.

Problemów kadrowych nie mają Urugwajczycy. Podopieczni selekcjonera Oscara Tabareza nie zachwycili w pierwszych dwóch kolejkach, ale odnieśli dwa zwycięstwa po 1:0 i już mają awans w kieszeni.

Na mistrzostwach świata najważniejsze są wygrane. Na tym nam zależy najbardziej i dlatego cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy. To, czy gra się dobrze, czy źle, jest drugorzędne - stwierdził bramkarz Fernando Muslera.

Urugwajczycy potrzebują zwycięstwa, jeśli chcą zająć pierwsze miejsce w grupie. O kolejności w przypadku równej liczby punktów decyduje bilans bramek, a ten zdecydowanie korzystniejszy mają Rosjanie: 8-1 kontra 2-0.

Chcemy być pierwsi w grupie i poprawić nasz dotychczasowy wizerunek - podkreślił obrońca Maximiliano Pereira.

W Samarze mogą w końcu zabłysnąć czołowi napastnicy w Europie Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) i Luis Suarez (Barcelona). Dotychczas temu pierwszemu brakowało szczęścia, m.in. gdy trafił w słupek w spotkaniu z Egiptem, a ten drugi zmarnował wiele dogodnych okazji, choć to właśnie jego gol przesądził o wygranej z Arabią Saudyjską.

Trener (Czerczesow) sporo myślał o tym, jak zagramy z Urugwajem, i my, zawodnicy, też zastanawiamy się, jak najlepiej wykonać naszą robotę. Dlatego analizuję grę Cavaniego i Suareza i szukam sposobów na powstrzymanie ich. To oni są głównym zagrożeniem - przyznał najstarszy w historii reprezentant Rosji 38-letni Siergiej Ignaszewicz.

Zespoły z grupy A trafią w 1/8 finału na najlepsze drużyny grupy B. Tam w walce o awans liczą się Hiszpania, Portugalia i Iran. Maroko straciło już szansę.