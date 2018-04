Piłkarze Manchesteru City mistrzami Anglii! Na pięć meczów przed końcem sezonu tytuł zagwarantowała im porażka wicelidera Manchesteru United, który w niedzielę przed własną publicznością uległ West Bromwich Albion 0:1. W efekcie, mając do rozegrania jeszcze pięć spotkań, podopieczni Jose Mourinho tracą do "The Citizens" już 16 punktów.

Zawodnicy Manchesteru City po sobotnim zwycięstwie nad Tottenhamem Hotspur /WILL OLIVER /PAP/EPA

