​Polskie siatkarki przegrały z Tajlandią 2:3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:21, 14:16) w meczu szóstej kolejki Ligi Narodów, ostatnim w turnieju w Makau. Kolejne spotkania podopieczne Jacka Nawrockiego rozegrają w holenderskim Apeldoornie.

Wywalczony punkt ma wartość tym większą, że nasze reprezentantki musiały się mocno napracować, by doprowadzić do tie-breaka. W czwartym secie Polki długo przegrywały, aby w końcówce zwiększyć skuteczność swojej gry. Piąta odsłona była bardziej wyrównana, ale ostatecznie to Tajki okazały się lepsze. W ataku po raz kolejny błyszczała Malwina Smarzek, która zdobyła 38 punktów.



Biało-czerwone w dwóch dotychczasowych turniejach zanotowały dwa zwycięstwa i cztery porażki.

Teraz nasze reprezentantki czeka turniej w Holandii.



Polska - Tajlandia 2:3 (22:25, 25:21, 23:25, 25:21, 14:16)





Polska: Pleśnierowicz, Mędrzyk, Kąkolewska, Smarzek, Grajber, Polańska, Witkowska (libero) oraz Nowicka, Bociek, Łukasik, Efimienko-Młotkowska, Mucha, Twardowska

Tajlandia: Pleumijt, Pornpun, Hattaua, Pimpichaya, Ajcharaporn, Chatchu-On, Pijanut (libero) oraz Pairoj (libero), Kanthong, Tomkom, Sittirak



(nm)

(nm)