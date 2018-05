Piątkowym meczem z Koreą Południową w katowickim Spodku polscy siatkarze zainaugurują udział w pierwszej edycji Ligi Narodów. "Chciałbym oczywiście wygrać wszystkie spotkania, choć pewnie się to nie uda" – powiedział PAP trener Polaków Vital Heynen.

Trenerzy i kapitanowie drużyn przed turniejem Ligi Narodów w Polsce / Dominik Gajda / PAP

Będzie to jego debiut w spotkaniach o punkty w roli selekcjonera biało-czerwonych. Kilka dni wcześniej jego zespół rozegrał dwa sparingi z Kanadą (w Katowicach 1:3, w Opolu i 3:2). Teraz obie ekipy zmierzą się w niedzielę w Krakowie w Lidze Narodów, która od tego roku zastąpiła w kalendarzu FIVB Ligę Światową. W sobotę - też w stolicy Małopolski - Polacy zmierzą się z Rosją.

Moim celem nie jest znalezienie wyjściowej szóstki już teraz. Ona ma być gotowa na wrześniowe mistrzostwa świata. A wygrać chcę zawsze każde spotkanie - dodał Belg, który w lutym zastąpił na stanowisku selekcjonera Włocha Ferdinando De Giorgiego.



Ze składu na pierwszy turniej LN wypadł Bartosz Kurek, wracający na pozycje atakującego.



To nie jest kwestia "gotowy czy nie gotowy". Trzy miesiące temu rozmawiałem z każdym z zawodników indywidualnie i ustaliłem, kto będzie grał w poszczególnych turniejach LN - tłumaczył Heynen.



Jak zauważył, w kadrze znalazło się sporo nowych, młodych zawodników.



Widzę potencjał podczas treningów, choć w sparingach z Kanadą nie zagraliśmy dobrze. Nie jest łatwo przenieść dyspozycję z treningu, kiedy jest pusta hala i 20 piłek do dyspozycji, na mecz, który obserwuje 10 tysięcy ludzi, a piłka jest jedna. To robi małą różnicę - żartował Belg.



Trener mistrzów Europy (2017) Rosjan Siergiej Szliapnikow podkreślił, że dla niego Liga Narodów jest ważna.



Ten rok to nie tylko mistrzostwa świata, ale i nowa Liga Narodów. Będziemy się w trakcie tych rozgrywek przyglądać nowym zawodnikom i tym, którzy wrócili do reprezentacji. Zadanie stojące przed nami to awans się do turnieju finałowego. Ze składu, który grał w ME, zostało czterech. To faktycznie nowa drużyna. Czy silniejsza? Zobaczymy - powiedział Szliapnikow.



W jesiennych MŚ rozgrywanych w Bułgarii i we Włoszech Polacy będą bronić tytułu wywalczonego w Katowicach w 2014.



W LN weźmie udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca na stadionie piłkarskim w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełnią "Trójkolorowi" jako gospodarze.

Program pierwszego turnieju



piątek, KatowicePolska - Korea Południowa 16.00Rosja - Kanada 19.00

sobota, KrakówPolska - Rosja 16.00kanada - Korea Południowa 19.00

niedziela, KrakówPolska - Kanada 16.00Korea Południowa - Rosja 19.00



Terminarz turniejów LN z udziałem reprezentacji Polski:



25-27 maja, Katowice/Kraków: Polska, Rosja, Kanada, Korea1-3 czerwca, Łódź: Polska, Chiny, Niemcy, Francja 8-10 czerwca, Osaka: Japonia, Polska, Bułgaria, Włochy15-17 czerwca, Chicago: USA, Polska, Serbia, Iran 22-24 czerwca, Melbourne: Australia, Argentyna, Brazylia, Polska

Turniej finałowy: 4-8 lipca, Lille (Francja)

