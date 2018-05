Liverpool postanowił zwrócić pieniądze za bilety na finał piłkarskiej Ligi Mistrzów z Realem Madryt tym kibicom, którzy nie dotrą w sobotę do Kijowa z powodu odwołanych lotów. Szacuje się, że dotyczyć to może od 650 do 1000 fanów angielskiego klubu.

Piłkarze Liverpoolu i ich trener Jurgen Klopp podczas treningu przed finałem Ligi Mistrzów w Kijowie / GEORGI LICOVSKI /PAP/EPA

REKLAMA