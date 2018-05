Takie ogłoszenia kadry na mistrzostwa świata jeszcze nie było. Angielska federacja piłkarska zaangażowała do akcji piłkarskich kibiców z całego kraju i razem z nimi stworzyła wyjątkowy filmik, w którym to fani piłki nożnej, a nie selekcjoner Gareth Southgate, ogłosili, którzy piłkarze pojadą do Rosji.

Screen z filmiku /YouTube /YouTube

REKLAMA