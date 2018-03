Fiorentina, klub piłkarskiej Serie A, zdecydowała o przedłużeniu kontaktu swojego zmarłego w niedzielę kapitana Davide Astoriego - potwierdził w poniedziałek prezes Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI) Giovanni Malago.

Decyzję o przedłużeniu umowy podjął prezes klubu Andrea Della Valle.

Astori chciał przedłużyć z nami kontrakt. Wszystko było przygotowane, brakowało tylko podpisów - wyjaśnił Della Valle. To bardzo miły gest - ocenił zachowanie klubu Malago.

Pensja zmarłego zostanie przekazana jego żonie i dwuletniej córce.

31-letni Astori został znaleziony martwy w niedzielę w swym hotelowym pokoju w Udine na północy kraju. Klub z Florencji, którego rezerwowym bramkarzem jest młodzieżowy reprezentant Polski Bartłomiej Drągowski, miał w Udine rozegrać tego dnia ligowy mecz z tamtejszym Udinese. Spotkanie to, podobnie jak wszystkie przewidziane na niedzielę mecze 27. kolejki Serie A, zostało odwołane przez pełniącego obowiązki prezesa zrzeszenia klubów ekstraklasy Malago. Zaległe mecze rozegrane zostaną 3-4 kwietnia.

Na razie nie jest znana przyczyna śmierci zawodnika. Wiadomo jedynie, że doszło do zatrzymania akcji serca. Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek. Pogrzeb zaplanowano na czwartek w Bazylice Santa Croce we Florencji.

Astori rozegrał 14 spotkań w drużynie narodowej Italii, m.in. w Pucharze Konfederacji FIFA w 2013 roku.