Znana jest z niezwykłego głosu, a teraz okazuje się, że udzieliła ślubu. Brytyjska piosenkarka Adele sformalizowała związek pary przyjaciół.

Adele jest przyjaciółką brytyjskiego komika Alana Carra i jego partnera Paula Draytona. By formalnie udzielić im ślubu, musiała postarać się o licencję, która by ją do tego uprawniała. W przeciwnym razie związek byłby nieważny.

Ceremonia odbyła się w styczniu w ogrodzie posiadłości Adele w Los Angeles i do dziś okryta była tajemnicą. W prezencie ślubnym Adele wraz z parą nowożeńców udała się do Las Vegas na koncert Celine Dion. Następnie sama zaśpiewała przy pianinie, pozwalając panom zatańczyć do ich ulubionej piosenki.

(mpw)