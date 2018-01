Chaos w rządzie Mateusza Morawieckiego. Tydzień po rekonstrukcji Rady Ministrów niektórzy ministrowie wciąż nie wiedzą, za co dokładnie odpowiadają. Ich pracownicy nie wiedzą więc, komu podlegają.

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Problem ten dotyczy przede wszystkim dawnego Ministerstwa Rozwoju. Ono zostało podzielone na dwa resorty: Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii, kierowane przez Jerzego Kwiecińskiego i Jadwigę Emilewicz.

Oni jednak - co sami przyznają - nie mają pewności, które dokładnie departamenty dawnego resortu rozwoju, komu przypadły.

Proszę poczekać, proszę zapytać pana premiera, bo to pan premier odpowiada za podział obowiązków w całym rządzie. Ja jestem od roboty. Co dostaję, to robię - mówił minister Jerzy Kwieciński.

Podobnie jest w dawnym resorcie infrastruktury i budownictwa. Budownictwo z nazwy tego ministerstwa zniknęło, ale część kompetencji nie. Która dokładnie?

Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Wszystkie te informacje zostaną przekazane - twierdził minister Andrzej Adamczyk.

Całość ma zostać rozstrzygnięta jutro.

(j.)