​Niemieckie ciężarówki wiozące cenne przedmioty ukryte w okolicach Jeleniej Góry czy Szklarskiej Poręby pod koniec II wojny światowej - to legenda Szczeliny Jeleniogórskiej. Można uznać, że historia podobna do wielu innych. Eksploratorzy, którzy zajmują się jej wyjaśnieniem mają co do tego jednak wątpliwości. Gdzie znaleziono tropy w tej sprawie? Co udało się już ustalić? Odpowiedzi w filmowym reportażu.

