"145 m na pewno można tu osiągnąć" - ocenił Kamil Stoch po zwycięstwie biało-czerwonych w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi był w sobotę ozdobą zawodów. Skoczył 141,5 m i tym samym ustanowił rekord Wielkiej Krokwi.

30-latek z Zębu wspomniany rekord ustanowił w swojej drugiej próbie, pieczętując triumf biało-czerwonych. 150 m raczej nie jest w zasięgu, ale 145 na pewno można tu osiągnąć i bezpiecznie wylądować, może nawet z telemarkiem - ocenił Stoch.

Polak przyznał, że lecąc szukał wzrokiem linii oznaczającej 145 m. Choć wylądował bliżej, to i tak miał problemy przy lądowaniu, ale jak przyznał nie były one duże.



Bywały trudniejsze skoki, nie szukając daleko choćby tydzień temu w Oberstdorfie. Lądowanie rzeczywiście było zachwiane, jednak wszystko miałem pod kontrolą. W tym sezonie oddawałem już lepsze skoki i mam nadzieję, że stać mnie na jeszcze lepsze. Nie da się jednak ukryć, że ten był jednym z lepszych tej zimy - podkreślił.



Stocha w locie ponownie zniosło nieco na prawą stronę. Zapewnił jednak, że wie, co jest tego przyczyną i jest bliski wyeliminowania problemu. W szczegóły jednak nie chciał się wdawać. Wyjaśnił za to skąd biorą się niekiedy kłopoty przy lądowaniu. Czasami chcę jeszcze parę metrów uciągnąć i można powiedzieć, że zapominam wysunąć podwozie i później muszę się spieszyć - zdradził.



To był pierwszy w historii triumf Polaków w konkursie drużynowym w Zakopanem. Drugie miejsce w sobotę zajęli Niemcy, a trzecie Norwegowie. W niedzielę zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Początek o godzinie 16.00.