Polscy skoczkowie zdeklasowali rywali w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem! Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot triumfowali z blisko 25-punktową przewagą na drugimi w stawce Niemcami! Norwegowie, którzy stanęli na najniższym stopniu podium, stracili do biało-czerwonych prawie 37 pkt. Absolutnie fenomenalny skok oddał w serii finałowej Kamil Stoch: poszybował na 141,5 m!

Kamil Stoch pojawił się na belce startowej Wielkiej Krokwi jako ostatni zawodnik i nie pozostawił przeciwnikom złudzeń: skoczył fenomenalne 141,5 m! Druga odległość tej serii i całego konkursu była gorsza aż o 4,5 m: na 137. metrze wylądował Niemiec Richard Freitag, który uzyskał również drugi indywidualnie rezultat serii finałowej.



Doskonale spisał się w finale także Stefan Hula, który uzyskał trzecią odległość tej rundy rywalizacji: 135,5 m i trzeci wynik.

Dwa i pół metra bliżej lądował Dawid Kubacki i zajął w tej serii siódmą lokatę.



Jedenasty był zaś w finale Maciej Kot, który uzyskał 130 m.



Ostatecznie biało-czerwoni triumfowali z przewagą 24,7 pkt nad drugimi w stawce Niemcami! Na trzeciej pozycji uplasowali się Norwegowie, którzy do podopiecznych Stefana Horngachera stracili aż 36,8 pkt!

Stefan Hula najlepszy w pierwszej serii!

W pierwszej serii skoków w biało-czerwonej ekipie jako pierwszy na belce startowej pojawił się Maciej Kot: skoczył 133 m.

Trzy metry dalej wylądował Stefan Hula - był to doskonały rezultat, najdalszy skok serii. Przypomnijmy, że w serii próbnej najdłuższym skokiem było 137,5 m Kamila Stocha, a dzień wcześniej 137 m dało skoczkowi z Zębu zwycięstwo w kwalifikacjach.



Nieco słabszy skok oddał w pierwszej serii zawodów Dawid Kubacki, który uzyskał 128,5 m.



Jako ostatni w polskiej ekipie na belce startowej usiadł Kamil Stoch, który wylądował na 134. metrze.



Jeśli brać pod uwagę indywidualną klasyfikację skoczków, to drugi wynik serii - po Stefanie Huli - uzyskał Niemiec Richard Freitag, który skoczył 135 m, a trzeci - Kamil Stoch i Niemiec Andreas Wellinger: obaj oddali skoki na 134 m i uzyskali identyczną liczbę punktów.



Maciej Kot miał siódmy rezultat pierwszej serii, a Dawid Kubacki - 14.



Do finału nie dostali się Rosjanie i Kazachowie

Do pierwszej rundy skoków przystąpiło 10 drużyn: poza podopiecznymi Stefana Horngachera - Norwegowie, Niemcy, Austriacy, Słoweńcy, Japończycy, Szwajcarzy, Rosjanie, Czesi i Kazachowie. Do serii finałowej nie zdołali zakwalifikować się Rosjanie i Kazachowie.



Trybuny Wielkiej Krokwi wypełnione są - jak donosił wysłannik RMF FM do Zakopanego Patryk Serwański - do ostatniego miejsca, a tysiące kibiców opanowały ulice okalające skocznię.