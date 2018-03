Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim, a w pierwszej serii ustanowił rekord obiektu - 146 m. Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej oraz w rozgrywanym na czterech norweskich skoczniach cyklu Raw Air.

Kamil Stoch / NED ALLEY / PAP/EPA

Drugi był Austriak Stefan Kraft, który stracił do zwycięzcy 17 punktów. Na najniższym stopniu podium stanął Norweg Robert Johansson, któremu do drugiego miejsca zabrakło 0,4 pkt.



Stoch jako jedyny z całej stawki w obu seriach skakał z belki startowej numer jeden. Pozostali zawodnicy oddawali próby z podwyższonego o jeden stopień rozbiegu.



Z biało-czerwonych w czołowej "10" uplasował się jeszcze Dawid Kubacki, który był dziewiąty. Stefan Hula zajął 11. miejsce, a tuż za nim był Piotr Żyła. Maciej Kot wywalczył 16. pozycję, a Jakub Wolny 28.



Do czwartku rekord Granasen - 143 m - należał do Austriaka Michaela Hayboecka i Japończyka Noriakiego Kasaiego. Jako pierwszy tego dnia poprawił go Johansson (145,5 m), a trzykrotny mistrz olimpijski chwilę później wylądował o pół metra dalej od Norwega.



Stoch odniósł 29. zwycięstwo w zawodach PŚ w karierze, a drugie z rzędu. We wtorek cieszył się z sukcesu w Lillehammer. W Trondheim triumfował wcześniej raz - dokładnie pięć lat temu.

Dzięki triumfowi w Trondheim Stoch zajmuje teraz samodzielnie szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów pod względem triumfów w PŚ. Do czwartku dzielił je z Niemcem Martinem Schmittem.



Na czele rankingu jest Gregor Schlierenzauer. Austriak, który w ostatnich latach walczył z kontuzjami, ma w dorobku 53 zwycięstwa. Po raz ostatni stanął na najwyższym stopniu podium 6 grudnia 2014 roku.



Drugi jest Fin Matti Nykaenen - 46 triumfów, a trzeci Adam Małysz - 39. Obaj, podobnie jak Schmitt, już zakończyli kariery sportowe.



Najwięcej zwycięstw w konkursach PŚ (* oznaczono zawodników kontynuujących karierę):

1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 53*

2. Matti Nykaenen (Finlandia) 46

3. Adam Małysz (Polska) 39

4. Janne Ahonen (Finlandia) 36*

5. Jens Weissflog (NRD/Niemcy) 33

6. Kamil Stoch (Polska) 29*

7. Martin Schmitt (Niemcy) 28

8. Andreas Felder (Austria) 25

9. Thomas Morgenstern (Austria) 23. Simon Ammann (Szwajcaria) 23*

11. Severin Freund (Niemcy) 22*. Peter Prevc (Słowenia) 22*

13. Andreas Goldberger (Austria) 20

14. Andreas Widhoelzl (Austria) 18. Sven Hannawald (Niemcy) 18

16. Noriaki Kasai (Japonia) 17*



(mpw)