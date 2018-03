Koszty śledztwa w sprawie wypadku w lutym ubiegłego roku w Oświęcimiu premier Beaty Szydło wyniosły ok. 155 tys. złotych. "Jak wynika z zestawienia opłat i innych wydatków poniesionych w toku postępowania przygotowawczego, łączna kwota dotychczas poniesionych kosztów to 154 tys. 612 zł, w tym należności biegłych różnych specjalności to 106 tys. zł" – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko.

Premier Beata Szydło wychodzi z Prokuratury Okręgowej w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Według danych prokuratury, najwięcej kosztowały opinie biegłych z zakresu techniki jazdy i ruchu drogowego - 62 tys. zł.



Kolejne koszty to opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej - ok. 9,7 tys. zł; biegli tłumacze - 9,3 tys. zł, należności świadków (koszty dojazdu) - 3,5 tys. zł.



W sprawie wypadku Prokuratura Okręgowa w Krakowie w połowie marca skierowała do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciw Sebastianowi K., podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie wypadku. Termin posiedzenia sądu w tej sprawie nie został wyznaczony.



