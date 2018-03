Śledczy zakończyli postępowanie w sprawie wypadku samochodowego Beaty Szydło. Nieoficjalne ustalenia reporterów RMF FM potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. "Po wydaniu takiego postanowienia, prokurator, będzie podejmował decyzję, czy skierować akt oskarżenia w tej sprawie, czy też podjąć decyzję o skierowaniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Wszystkie czynności, które mogliśmy wykonać do tej pory, zostały wykonane" - podkreśla rzecznik Prokuratury Okręgowej Janusz Hnatko. Z naszych ustaleń wynika, że śledztwo zostało już zakończone i planowany jest wniosek do sądu dotyczący umorzenia sprawy wobec Sebastiana K. Zdaniem śledczych, to właśnie 21-latek spowodował wypadek.

