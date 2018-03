Agnieszka Radwańska pokonała liderkę światowego rankingu tenisistek Rumunkę Simonę Halep 3:6, 6:2, 6:3 w trzeciej rundzie turnieju WTA rangi Premier Mandatory w Miami.

Agnieszka Radwańska / PAP/EPA/ERIK S. LESSER /

Radwańska i Halep zagrały ze sobą po raz jedenasty. Polka okazała się lepsza po raz szósty.



Jestem bardzo szczęśliwa, Simona w ostatnich miesiącach prezentowała naprawdę świetny tenis. Taka wygrana zawsze cieszy, jak również to, że wygrałam trzeciego seta w takiej atmosferze na tym korcie w Miami. Nie rozpoczęłam najlepiej, popełniałam dużo błędów, nie byłam wystarczająco agresywna. Pierwszy set poszedł szybko w stronę przeciwniczki, natomiast drugi szybko w moją stronę. Z Simoną zawsze gramy dużo długich wymian, punkt za punkt. Skupiałam się na tym, żeby jak najlepiej wykonywać swoje uderzenia. Cieszę się, że zdołałam wygrać - przyznała szczęśliwa Polka tuż po spotkaniu.



Pierwszy set rozpoczął się od prowadzenia Rumunki 2:0 i 4:1. Następne dwa gemy wygrała Radwańska, ale ostatecznie musiała uznać w tej partii wyższość rywalki - 3:6.



W drugiej role się odwróciły. Tym razem Polka wyszła na prowadzenie 4:0. Halep wygrała dwa kolejne gemy, ale Radwańska zwyciężyła ostatecznie 6:2.



Trzeci set był najbardziej zacięty. Zaczął się od prowadzenie Rumunki 2:0, jednak później Polka przejęła inicjatywę. Grała bardzo dokładnie, dochodziła do większości piłek. Prezentowała się również znakomicie pod względem kondycyjnym, tymczasem liderka światowego rankingu coraz częściej trafiała w siatkę lub w aut. W całym spotkaniu Halep popełniła 44 niewymuszone błędy.



Przy stanie 4:3 Radwańska przełamała serwis rywalki, a później wygrała gema przy własnym podaniu i całą partię 6:3. Wykorzystała już pierwszą piłkę meczową. Cały pojedynek trwał prawie godzinę i 50 minut.



To drugie zwycięstwo Radwańskiej nad zawodniczką, która w danym momencie prowadziła w światowym rankingu WTA. Poprzednie miało miejsce ponad sześć lat temu. 11 stycznia 2012 roku krakowianka pokonała w ćwierćfinale w Sydney ówczesną liderkę - Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.



W pierwszej rundzie w Miami Polka, rozstawiona z numerem 30., miała wolny los, a w drugiej wygrała z Belgijką Alison Van Uytvanck 6:3, 7:6 (7-4).



29-letnia Radwańska triumfowała w Miami w 2012 roku. Polka awansowała do 1/8 finału tej imprezy już po raz dziesiąty na dwanaście startów, ale rok temu odpadła w Miami w trzeciej rundzie.



Przeciwniczką Radwańskiej w 1/8 finału będzie lepsza zawodniczka w rywalizacji Łotyszki Anastasiji Sevastovej z Białorusinką Wiktorią Azarenką.



Wynik meczu 3. rundy:



Agnieszka Radwańska (Polska, 30) - Simona Halep (Rumunia, 1) 3:6, 6:2, 6:3.