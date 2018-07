Magda Linette przegrała z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą 3:6, 6:3, 8:10 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie. Mecz był bardzo zacięty, trwał dwie godziny i 43 minuty, a ostatni set - półtorej godziny.

Magda Linette / PAP/EPA/SEAN DEMPSEY /

O zwycięstwie 53. w rankingu WTA Putincewej w pierwszym secie przesądził "break" w czwartym gemie. 80. w tym zestawieniu Linette przy stanie 2:4 miała dwie szanse na odrobienie straty, ale obie zmarnowała. W drugiej odsłonie jako pierwsza podanie straciła Kazaszka, ale od razu popisała się przełamaniem powrotnym. Polka nie pozwoliła jednak rywalce na doprowadzenie do remisu - ponownie wygrała gema serwisowego rywalki, a w końcówce tej partii kontrolowała sytuację.



Najwięcej emocji przyniosła długa i wyrównana decydująca odsłona. Przegrywająca 1:2 poznanianka znów nie wykorzystała dwóch okazji na "breaka". Polscy kibice nabrali nadziei na jej sukces, gdy przełamała przeciwniczkę w 11. gemie. W kolejnym jednak sama nie utrzymała podania. To samo przytrafiło się jej przy stanie 8:9. Obroniła dwie piłki meczowe, ale przy trzeciej spasowała.



Zawodniczki te grały ze sobą wcześniej trzykrotnie i za każdym razem lepsza była Linette. Do wtorku jednak nie walczyły ani razu na korcie trawiastym.



26-letnia Polka w głównej części zmagań Wimbledonu zaprezentowała się po raz czwarty z rzędu. Nigdy jeszcze nie wygrała meczu otwarcia. Młodsza o trzy lata Kazaszka dotarła do drugiej rundy także w latach 2015-16. Najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie osiągała jak na razie we French Open - dwa lata temu i w tym sezonie zatrzymała się na ćwierćfinale. Poznanianka pochwalić się może trzecią rundą, do której awansowała rok temu w Paryżu i w styczniu w Australian Open.



Wcześniej we wtorek mecz otwarcia przegrał Hubert Hurkacz. W turnieju singla pozostała jeszcze z Polaków tylko Agnieszka Radwańska. Rozstawiona z "32" krakowianka obroniła sześć piłek meczowych w trzysetowym pojedynku z rumuńską kwalifikantką Eleną-Gabrielą Ruse. W środę czeka ją spotkanie z Czeszką Lucie Safarovą.



Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej kobiet:



Julia Putincewa (Kazachstan) - Magda Linette (Polska) 6:3, 3:6, 10:8.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy singla kobiet w wielkoszlemowym Wimbledonie:



Lara Arruabarrena-Vecino (Hiszpania) - Ana Bogdan (Rumunia) 6:1, 3:6, 8:6

Su-Wei Hsieh (Tajwan) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 30) 6:4, 4:6, 6:3

Johanna Konta (W. Brytania, 22) - Natalia Wichłancewa (Rosja) 7:5, 7:6 (9-7)

Dominika Cibulkova (Słowacja) - Alize Cornet (Francja) 7:6 (7-3), 6:1

Daria Gavrilova (Australia, 26) - Caroline Dolehide (USA 6:2, 6:3

Samantha Stosur (Australia) - Shuai Peng (Chiny) 6:4, 7:5

Taylor Townsend (USA) - Pauline Parmentier (Francja) 6:2, 6:4

Aliaksandra Sasnowycz (Białoruś) - Petra Kvitova (Czechy, 8) 6:4, 4:6, 6:0

Garbine Muguruza (Hiszpania, 3) - Naomi Broady (W. Brytania) 6:2, 7:5

Alison Van Uytvanck (Belgia) - Polona Hercog (Słowenia) 6:2, 6:2

Jennifer Brady (USA) - Kateryna Kozłowa (Ukraina) 6:2, 6:7 (4-7), 6:2

Anett Kontaveit (Estonia, 28) - Denisa Allertova (Czechy) 6:2, 6:2

Ashleigh Barty (Australia, 17) - Stefanie Voegele (Szwajcaria) 7:5, 6:3

Eugenie Bouchard (Kanada) - Gabriella Taylor (W. Brytania) 6:0, 4:6, 6:3

Angelique Kerber (Niemcy, 11) - Wiera Zwonariewa (Rosja) 7:5, 6:3

Claire Liu (USA) - Ana Konjuh (Chorwacja) 6:2, 6:7 (2-7), 6:3



Simona Halep (Rumunia, 1) - Kurumi Nara (Japonia) 6:2, 6:4

Saisai Zheng, China, def. Qiang Wang, China, 6:3, 4:6, 6:1

Sachia Vickery (USA) - Marketa Vondrousova (Czechy) 6:1, 6:2

Elise Mertens (Belgia, 15) - Danielle Rose Collins (USA) 6:3, 6:2

Jelena Ostapenko (Łotwa, 12) - Katy Dunne (W. Brytania) 6:3, 7:6 (7-5)

Kirsten Flipkens (Belgia) - Heather Watson (W. Brytania) 6:4, 7:5

Sofia Kenin (USA) - Maria Sakkari (Grecja) 6:4, 1:6, 6:1

Witalija Diatczenko (Rosja) - Maria Szarapowa (Rosja, 24) 6:7 (3-7), 7:6 (7-3), 6:4

Daria Kasatkina (Rosja, 14) - Jana Fett (Chorwacja) 6:2, 7:5

Katie Boulter (W. Brytania) - Veronica Cepede Royg (Paragwaj) 6:4, 5:7, 6:4

Naomi Osaka (Japonia, 18) - Monica Niculescu (Rumunia) 6:4, 6:1

Carla Suarez-Navarro (Hiszpania, 27) - Carina Witthoeft (Niemcy) 6:2, 6:4

Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) - Kaia Kanepi (Estonia) 7:6 (7-5), 6:1

Alison Riske (USA) - Mariana Duque-Marino (Kolumbia) 6:1, 6:1

Belinda Bencic (Szwajcaria) - Caroline Garcia (Francja, 6) 7:6 (7-2), 6:3