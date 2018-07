Novak Djokovic pewnie awansował do drugiej rundy Wimbledonu, pokonując na otwarcie Amerykanina Tennysa Sandgrena 6:3, 6:1, 6:2. Rozstawiony z "12" serbski tenisista wyrównał osiągnięcie Johna McEnroe, wygrywając 59. mecz w londyńskiej imprezie wielkoszlemowej.

Novak Djokovic / PAP/EPA/NIC BOTHMA /

Djokovic to były lider światowego rankingu, ale obecnie, po przewlekłych kłopotach zdrowotnych i trudnościach z odzyskanie formy, jest 21. rakietą świata. Sandgren jest 57. w zestawieniu ATP.

Zawodnik z Belgradu we wtorek zanotował swoje 59. wygrane spotkanie w Wimbledonie. Tym samym zrównał się na liście wszech czasów w piątym w tym zestawieniu McEnroe'em. Wyprzedzają ich: Szwajcar Roger Federer, Amerykanin Jimmy Connors, Niemiec Boris Becker i kolejny zawodnik z USA Pete Sampras.



Djokovic trzykrotnie triumfował na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club - w latach: 2011 i 2014-15.



W drugiej rundzie czeka go pojedynek z jednym z Argentyńczyków - Guido Andreozzim lub Horacio Zeballosem.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy mężczyzn w wielkoszlemowym Wimbledonie:



Bernard Tomic (Australia) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:4, 6:2, 7:6 (7-2)

Frances Tiafoe (USA) - Fernando Verdasco (Hiszpania, 30) 7:6 (8-6), 7:6 (7-5), 3:6, 6:3

Kyle Edmund (W. Brytania, 21) - Alex Bolt (Australia) 6:2, 6:3, 7:5

Bradley Klahn (USA) - Yuichi Sugita (Japonia) 2:6, 7:6 (8-6), 6:2, 6:2

Nick Kyrgios (Australia, 15) - Denis Istomin (Uzbekistan) 7:6 (7-3), 7:6 (7-4), 6:7 (5-7), 6:3

Robin Haase (Holandia) - Marius Copil (Rumunia) 7:6 (7-0), 7:5, 4:6, 7:6 (7-4)

Kei Nishikori (Japonia, 24) - Christian Harrison (USA) 6:2, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2

Damir Dżumhur (Bośnia i Hercegowina, 27) - Maximilian Marterer (Niemcy) 6:3, 6:2, 6:4

Ernests Gulbis (Łotwa) - Jay Clarke (W.Brytania) 4:6, 6:3, 7:6 (7-3), 3:6, 6:4

Taylor Fritz (USA) - Lorenzo Sonego (Włochy) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Alexander Zverev (Niemcy, 4) - James Duckworth (Australia) 7:5, 6:2, 6:0

Juan Martin del Potro (Argentyna, 5) - Peter Gojowczyk (Niemcy) 6:3, 6:4, 6:3

Feliciano Lopez (Hiszpania) - Federico Delbonis (Argentyna) 6:3, 6:4, 6:2

Stephane Robert (Francja) - Albert Ramos-Vinolas (Hiszpania) 7:6 (7-5), 6:2, 6:1

Matthew Ebden (Australia) - David Goffin (Belgia, 10) 6:4, 6:3, 6:4

Diego Schwartzman (Argentyna, 14) - Mirza Basic (Bośnia i Hercegowina) 6:3, 6:2, 6:1

Jiri Vesely (Czechy) - Florian Mayer (Niemcy) 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:1

Simone Bolelli (Włochy) - Pablo Cuevas (Urugwaj) 7:6 (7-5), 7:6 (8-6), 6:1

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Dudi Sela (Izrael) 6:3, 6:3, 6:2

Marcos Baghdatis (Cypr) - Dominic Thiem (Austria, 7) 6:4, 7:5, 2:0 i krecz Thiema

Fabio Fognini (Włochy, 19) - Taro Daniel (Japonia) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

Michaił Kukuszkin (Kazachstan) - Vasek Pospisil (Kanada) 6:4, 3:6, 6:2, 6:3

Karen Chaczanow (Rosja) - David Ferrer (Hiszpania) 6:1, 7:6 (7-3), 3:6, 7:5

Julien Benneteau (Francja) - Marton Fucsovics (Węgry) 7:5, 7:5, 6:3

Novak Djokovic (Serbia, 12) - Tennys Sandgren (USA) 6:3, 6:1, 6:2

Alex De Minaur (Australia) - Marco Cecchinato (Włochy, 29) 6:4, 6:7 (6-8), 7:6 (7-5), 6:4

Pierre-Hugues Herbert (Francja) - Mischa Zverev (Niemcy) 6:4, 6:3, 6:4

Horacio Zeballos (Argentyna) - Guido Andreozzi (Argentyna) 4:6, 7:6 (7-1), 6:4, 6:4

Benoit Paire (Francja) - Jason Jung (Tajwan) 7:5, 7:6 (7-1), 6:4

Matteo Berrettini (Włochy) - Jack Sock (USA, 18) 6:7 (5-7), 6:7 (3-7), 6:4, 7:5, 6:2

Gilles Simon (Francja) - Nikoloz Basilaszwili (Gruzja) 6:1, 7:6 (7-5), 6:1

Radu Albot (Mołdawia) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 20) 3:6, 6:0, 6:7 (5-7), 6:2, 6:1

Denis Shapovalov (Kanada, 26) - Jeremy Chardy (Francja) 6:3, 3:6, 7:5, 6:4