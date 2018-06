Uroczysta Gala Sukcesów w Krakowie zakończyła w sobotę XV edycję Akademii Przyszłości. To siostrzany projekt Szlachetnej Paczki, który pomaga dzieciom z trudnościami w szkole w całej Polsce. Dzięki cotygodniowym spotkaniom z osobistymi tutorami mali podopieczni Akademii zaczynają wierzyć w siebie i uczą się, jak radzić sobie w życiu. W tym roku było ich ponad dwa i pół tysiąca. We wrześniu rusza kolejna edycja projektu - by mogła wystartować, potrzebni są wolontariusze. Wejdź na www.superw.pl, zostań jednym z liderów Akademii i pomóż dzieciom uwolnić ich potencjał!

Dołącz do Akademii Przyszłości! / Materiały prasowe

Akademia Przyszłości to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Dzięki nowatorskim metodom, indywidualnemu podejściu, projektowaniu doświadczeń i realizacji autorskiego programu Systemu Motywatorów Zmiany dziecko przestaje musieć się uczyć, a zaczyna chcieć. Akademia działa od 2003 roku, a jej organizatorem jest Stowarzyszanie Wiosna, które organizuje również Szlachetną Paczkę. Podopieczni Akademii to "mali ludzie z długą historią", niekiedy trudną i niepozbawioną rozczarowań. Udział w projekcie to dla nich szansa, by uwierzyli w swoje możliwości, rozwinęli się i zmienili sposób myślenia - o sobie i o świecie.

Lot na Planetę Sukcesu

W ciągu piętnastu lat istnienia Akademia Przyszłości z projektu o charakterze lokalnym rozrosła się do skali ogólnopolskiej i jest dziś obecna w ponad 200 szkołach w 59 miastach w całym kraju. W roku szkolnym 2017/18 z jej wsparcia korzystało 2529 dzieci, których od porażki w szkole do sukcesów w życiu prowadziło 2278 tutorów-wolontariuszy.

W sobotę, 16 czerwca, w Krakowie wszyscy razem świętowali sukces ostatniej edycji projektu. Motywem przewodnim wydarzenia była podróż. Dlaczego? Bo udział w Akademii to pełna przygód wyprawa! Jest jak lot balonem - mówi Ola, wolontariuszka projektu. To okazja do spojrzenia na świat z innej perspektywy, poznania niezwykłych osób, odkrywania nowych miejsc, zrzucenia balastu oraz mierzenia się z różnymi warunkami atmosferycznymi - dodaje.

W Gali Sukcesu wziął udział m.in. ks. Jacek Stryczek, twórca Akademii oraz Szlachetnej Paczki i prezes Stowarzyszenia Wiosna. Tym, co wyróżnia Akademię, jest to, że my pracujemy na mentalności i motywacji. Nasi wolontariusze nie pomagają dzieciom w nauce. Oni otwierają je na rozwój - tłumaczy. Nie usuwamy dzieciom przeszkód z drogi, nie zamykamy ich pod bezpiecznym kloszem, tylko uczymy je, jak sobie radzić w świecie. Dajemy im kompetencje, dzięki którym stają się przygotowane do dorosłego życia. Na tym nam zależy - dodaje.

Rozwój - wpływ - ludzie

Oprócz indywidualnych spotkań z wolontariuszami-tutorami dzieci uczestniczące w Akademii przez cały rok biorą udział w wydarzeniach i spotkaniach, dzięki którym poznają świat, jaki wcześniej wydawał im się poza ich zasięgiem. Tylko w ramach tzw. Foteli Prezesa, czyli organizowanych przy okazji Dnia Dziecka wizyt podopiecznych Akademii w siedzibach największych firm, ponad 1000 dzieci mogło w tym roku z bliska przyjrzeć się temu, jak wygląda praca m.in. w polskich oddziałach międzynarodowych korporacjach, na uniwersytetach czy w siedzibach straży pożarnej.

W każdym z 240 rejonów działania Akademii Przyszłości w całej Polsce (tzw. kolegiów), za realizację projektu odpowiadają liderzy. Dla osób pełniących te funkcje, to wyjątkowa szansa na własny rozwój, uzyskanie realnego wpływu na swoją społeczność oraz poznanie nietuzinkowych ludzi.

Bycie liderem Akademii to praca na rzecz dużego, ogólnopolskiego projektu. Oprócz tego, że otwiera się na nas świat dziecka, to otwiera się też na nas świat dorosłych. Budujemy sieć kontaktów, bierzemy udział w szkoleniach i nabywamy umiejętności, które są potrzebne w naszej dalszej drodze zawodowej - opowiada Ania, dla której wolontariat w Akademii stał się przepustką do pracy na stanowisku menedżera ds. komunikacji w dużej, ogólnopolskiej fundacji.

Jako lider Akademii nauczyłem się zarządzać zespołem ludzi - wspomina Sebastian, podobnie jak Ania, jeden z ponad dwustu liderów projektu. I to zarządzać tak, żeby każdy w tym zespole czuł się dobrze, i żebym ja również dobrze się czuł z tym zespołem. W "normalnej", korporacyjnej pracy, rzadko mamy możliwość zebrania tak cennego doświadczenia. Jeśli sprawdzisz się, motywując wolontariuszy, tym bardziej poradzisz sobie potem odpowiadając za zaangażowanie pracowników - mówi.

W jednej drużynie z Robertem Lewandowskim

Wartości, jakie niesie ze sobą Akademia, a także jej nowatorski charakter, zostały w tym roku dostrzeżone przez wiele znanych postaci życia publicznego. Swoimi działaniami - jako ambasadorzy projektu lub darczyńcy - wsparli Akademię Przyszłości m.in. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą, siostry Agnieszka i Urszula Radwańskie, olimpijczycy Paweł Fajdek i Konrad Bukowiecki, piłkarze Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny, a także Anna i Robert Lewandowscy.

Gorąco namawiamy do wspierania dzieci z Akademii Przyszłości - mówi kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. W ten sposób naprawdę można im pomóc w tym, żeby uwierzyły w siebie, żeby były pewne siebie, żeby nie bały się marzyć. Te dzieciaki tego potrzebują - zaznacza.

Po owocach

O skuteczności Akademii Przyszłości świadczą jednak nie rozpoznawalne nazwiska osób, które wspierają projekt swoim autorytetem, ale liczby. A te są jednoznaczne: 96 proc. dzieci-absolwentów Akademii zaczyna bardziej wierzyć w siebie. A chociaż celem projektu jest w pierwszej kolejności wspieranie najmłodszych i uruchomienie pozytywnej zmiany w ich życiu, to udział w przedsięwzięciu ma co najmniej tak samo silny wpływ na dorosłych - w największym stopniu właśnie na liderów i wolontariuszy: aż 79 proc. wolontariuszy projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Wiosna uważa, że udział w nich to najważniejsze doświadczenie w ich życiu.

Rekrutacja liderów Akademii Przyszłości (oraz Szlachetnej Paczki, która pomaga rodzinom w potrzebie), potrwa do 15 lipca. Liczba miejsc (rejonów/kolegiów) jest duża - 240 w Akademii Przyszłości (i aż 670 w Szlachetnej Paczce) - ale jednak ograniczona, dlatego warto się pośpieszyć.