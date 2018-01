Mądra pomoc nie zna granic. Polsko-ukraińsko-australijski zespół wolontariuszy na gruzińskim bezludziu? Ze Szlachetną Paczką to możliwe. Organizacja, która w 2017 roku wsparła ponad 20 tys. rodzin w potrzebie, przekazując im pomoc o wartości blisko 54 mln zł, w nowym roku nie zwalnia tempa. Paczka w Gruzji, dwudniowy kongres poświęcony rozwojowi osobistemu i innowacyjnym pomysłom na biznes, wernisaż wystawy Sztuka Teraz oraz wielka Gala XVII edycji Szlachetnej Paczki w Krakowie. To plany Paczki na najbliższe tygodnie.

Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej dynamicznych projektów społecznych w Polsce. Najlepiej znana jest z przedświątecznej pomocy rodzinom w potrzebie, ale jeśli ktoś myśli, że Paczka działa wyłącznie w grudniu i ogranicza się do przekazania potrzebującym prezentów przygotowanych przez darczyńców, nie może się bardziej mylić.

W Udabno, czyli nigdzie

Kilkadziesiąt betonowych domów, zaledwie trzystu mieszkańców i nagi step dookoła. Pozostałość po radzieckim eksperymencie, który miał przemienić jałową ziemię w żyzną krainę. Udabno. Niezwykła wieś położona w Kachetii, w której swoje miejsce na Ziemi znalazła pani Kinga. Rok temu została darczyńcą Szlachetnej Paczki, w tym, by nie mieć zbyt daleko, postanowiła zorganizować Paczkę... w swoim rejonie.

Do pomysłu zaangażowała zespół nietuzinkowych wolontariuszy, którzy, jak ona, zakochali się w Gruzji tak bardzo, że w niej zamieszkali. Lenka z Ukrainy, Joey z Australii i Maks, który w Polsce był barmanem, przyjechał do Udabno na miesiąc i już został, odbyli te same szkolenia, które obowiązują wolontariuszy w Polsce, i przystąpili do działania. Dotarli do potrzebujących rodzin i wybrali te, dla których - zgodnie z filozofią mądrej pomocy, którą kieruje się Szlachetna Paczka - wsparcie materialne ma szansę stać się impulsem do trwałej zmiany.

Mądra krowa

Jakie są historie i potrzeby gruzińskich rodzin? Większość z nich niewiele różni się od potrzeb najuboższych w Polsce. Panu Valiko, który za młodu pracował w czarnobylskiej elektrowni, i jego żonie, Tamarze, przyda się opał na zimę. Mai, samotnie wychowującej trójkę dzieci, brakuje produktów żywnościowych i środków czystości, z kolei pani Rita marzy o lodówce i pralce. Są też jednak potrzeby specyficzne: panu Temuri i jego żonie, Eliko, wolontariusze Paczki w Gruzji organizują... krowę!

Dla Szlachetnej Paczki nie ma rzeczy niemożliwych, a mądra pomoc nie zna granic.

Żyj genialnie!

Do przekraczania wszelkich granic będą zachęcali również prelegenci II Kongresu Szlachetnej Paczki Duchowo / Genialnie / Globalnie. Nie mamy kompleksów, mamy ambicje. Tu, w Krakowie, zajmujemy się tym, co ma globalny zasięg. I wciąż chcemy być lepsi. Teraz bierzemy się za rozwój osobisty i zarabianie pieniędzy. Tylko ostrzegam: nie mówimy o małych pieniądzach - tak ks. Jacek Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki, zachęca do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 25-26 stycznia w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Już wkrótce rusza II Kongres Szlachetnej Paczki / Materiały prasowe

To najbardziej inspirujący kongres rozwoju osobistego na otwarcie 2018 roku. Jego cel to przekazanie uczestnikom maksimum inspiracji i motywacji do tego, by rozwijać siebie i wprowadzać w życie nowe pomysły na biznes. Wśród zaproszonych gości znaleźli się czołowi polscy specjaliści od świadomego zarządzania ciałem i energią w taki sposób, by zwiększyć swoją skuteczność w biznesie, wybitni sportowcy, którzy podzielą się metodami na skuteczne motywowanie siebie, a także eksperci z Facebooka, Microsoftu i Allegro, którzy zdradzą, jakie technologie najbardziej wpłyną na nasze życie w najbliższej przyszłości.

Nieszablonowy networking, przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie poszukiwania inwestycji i rozwoju start-upów, wielki zastrzyk energii do przekraczania swoich ograniczeń i mnóstwo genialnych interakcji z ludźmi, którzy odnieśli sukces.

>>> SPRAWDŹ, JAK ZDOBYĆ BILETY!



Dochód ze sprzedaży biletów jest przeznaczony na działalność Szlachetnej Paczki.

Daj się zachwycić

Zwieńczeniem dwóch dni Kongresu będzie wielka Gala XVII edycji Szlachetnej Paczki, również w ICE Kraków, 26 stycznia, podczas której ci, którzy w ubiegłym roku najbardziej napracowali się, by Paczka odniosła sukces - wolontariusze, darczyńcy i wszyscy, którzy aktywnie wspierali jej działania - będą mieli okazję, by wspólnie świętować.

Pojawią się wyjątkowi goście, mnóstwo niespodzianek i wzruszające historie. Wydarzenie, specjalnie dla PACZKI, poprowadzą Ewa Drzyzga, Tomasz Kammel i Krzysztof Ibisz. W paczkowy freestyle wciągnie widzów ARKADIO - raper, mówca i pomysłodawca projektu "Rób to, co kochasz", Tetiana Galitsyna, zwyciężczyni polskiej edycji programu "Mam Talent", namaluje piaskiem wzruszające historie, a w swój zaczarowany świat iluzji wprowadzi publiczność magik Y. Usłyszymy też zespół Enej oraz Katarzynę Łaskę, która zaśpiewa przebój z filmu "Kraina Lodu": "Mam tę moc!".