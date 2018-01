Do 4 marca można głosować w plebiscycie Miłosierny Samarytanin 2017. Od Nowego Roku Stowarzyszenie Wolontariat świętego Eliasza poszukuje kolejnych osób, które bezinteresownie wyciągają pomocną dłoń do drugiego człowieka, a swym życiem i czynami propagują nauczania św. Jana Pawła II - mówi karmelita z Krakowie ojciec Stanisław Wysocki.

Miłosierny Samarytanin 2017 / Mat. prasowe/Fot. powyżej: Natalia Szczudło /

Jeśli chcesz im podziękować za dobro i miłosierdzie, które okazują innym. Nie czekaj! - apeluje stowarzyszenie i zachęca do udziału w głosowaniu na "Miłosiernego Samarytanina Roku 2017, które odbywa się w dwóch kategoriach:

I kategoria: pracownik służby zdrowia, dla którego pomoc chorym nie jest tylko pracą zarobkową, ale jest postrzegana, jako swoistego rodzaju powołanie. To osoba, która często i bezinteresownie poświęca swój czas cierpiącym.



II kategoria: osoba, która bezinteresownie pomaga innym w potrzebie, osoba szlachetna, dla której pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, wypływającym z potrzeby serca.



Głosowanie trwa do 4 marca. Co warto wiedzieć?



Głosując podajemy: imię i nazwisko, nr telefonu, adres osoby, na którą głosujesz oraz koniecznie kilka zdań wyjaśniających, dlaczego uważasz, że ta osoba zasługuje na wyróżnienie - czytamy na stronie stowarzyszenia.



Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze osoby, które otrzymają prestiżową statuetkę oraz wyróżnienia "Miłosierny Samarytanin Roku 2017".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ojciec karmelita Stanisław Wysocki o plebiscycie

Jak oddać swój głos? Nic prostszego!



- Listownie na adres: Wolontariat św. Eliasza, 30-608 Kraków, ul. Porucznika Wąchały 5,- Pocztą elektroniczną na adres: biuro@eliasz.org.pl,- Telefonicznie: 885 512 500 / (12) 263 61 56 - poniedziałek - piątek godz. 11.00 - 17.00,

- Korzystając z formularza elektronicznego -> umieszczonego TUTAJ