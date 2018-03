Życzenia zdrowia i pogody ducha złożyła z okazji Świąt Wielkanocnych para prezydencka. "Łączymy się z Państwem serdecznymi myślami i składamy serdeczne życzenia" - powiedział prezydent. "W niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego skupia się sens wiary chrześcijańskiej. Symbolika świąt wielkanocnych odnosi się do losu każdego człowieka pragnącego, aby dobro zwyciężyło nad złem, a życie nad śmiercią. Wszyscy potrzebujemy i szukamy umocnienia. Bądźmy w tych dążeniach razem, uważni na innych i wspierający się wzajemnie" - dodał Andrzej Duda.

Pierwsza dama życzyła, by "tajemnica Nocy Zmartwychwstania i radość Wielkanocnego poranka przyniesie duchowe pokrzepienie i obudzi w nas nadzieję". Życzymy, aby w polskich domach i społecznościach było jak najwięcej bliskości i szacunku - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.



Życzenia popłynęły też z Kancelarii Premiera. "Wesołych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Wielkiej Nocy oraz cieszenia się wspólnotą" - życzy premier Mateusz Morawiecki.



Święta Wielkiej Nocy to czas wiary, nadziei i zwycięstwa miłości. To ten moment, gdy nasze myśli kierujemy do bliskich - do tych, których kochamy. Także do tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy - dodał.



"To czas dla rodziny i czas dla nas. Najlepsze życzenia na święta dla wszystkich".



Kochani, spokoju i pokoju w naszych rodzinach i Ojczyźnie naszej. Bo jeśli nie w Święta Wielkiej Nocy to kiedy? Wszystkiego dobrego".



"Życzymy Państwu radosnych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!"

