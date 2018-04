Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu wygłoszonym w Watykanie powiedział, że zmartwychwstanie Jezusa przynosi nadzieję światu, gdzie panuje niesprawiedliwość i przemoc. Apelował do sumień przywódców świata, by położyć kres "eksterminacji" w Syrii. Wzywał do modlitwy o pojednanie w Ziemi Świętej i dialog na Półwyspie Koreańskim.

Papież zaapelował o pokój w "udręczonej Syrii" /ALESSANDRO DI MEO /PAP/EPA

