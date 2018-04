W niedzielę 12 października 2008 roku podczas mszy rozpoczynającej się w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Sokółce o godzinie 8.30, w trakcie udzielania komunii jednemu z kapłanów opłatek wypadł na stopień ołtarza. Ksiądz przerwał udzielanie komunii, podniósł go i, zgodnie z przepisem liturgicznym, włożył do vasculum – małego naczynia z wodą, stojącego zwykle przy tabernakulum, służącego kapłanowi do obmycia palców po udzielaniu komunii świętej. Komunikant eucharystyczny miał się w tym naczyniu rozpuścić.

