Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła oświadczenie przeciwko polskim przepisom antybanderowskim - chodzi o nowelizację ustawy o IPN. Napisano w nim, że Rada kategorycznie nie przyjmuje podejmowanych przez stronę polską prób zrównania działań wszystkich bojowników o niepodległość Ukrainy ze zbrodniami nazistów i sowietów. Politycy ze Wschodu apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy. Wcześniej były szef resortu obrony Ukrainy ostrzegał przed poważnym konfliktem.

Zdaniem ukraińskich deputowanych nowelizacja ustawy o IPN zawiera "wykrzywione pojęcie" ukraińskiego nacjonalizmu, co pozwoli na manipulowanie tym terminem i wzmocni nastroje antyukraińskie w Polsce. Podkreślono, że podsycanie konfliktu polsko-ukraińskiego jest "w interesie naszych wspólnych wrogów", czyli m.in. "rosyjskiego agresora".

Były minister obrony Ołeksandr Kuźmiuk występuje przeciwko nacjonalistycznej polityce ukraińskiej, a także polskim działaniom, co nazywa wyrównywaniem historycznych rachunków. Jeżeli będziemy liczyć powieszonych Kozaków od Lwowa do Kijowa, to Ukraińcy w Polsce zbuntują się - mówił.

Milion dwieście tysięcy Ukraińców w Polsce to piąty ukraiński front, który wszedł do Polski i oni chwycą za kopie - zaznaczył Kuźmiuk.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat trzech za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. W ustawie znalazły się także przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką.

Przeciwko wprowadzeniu przepisów w Polsce wcześniej protestowali ukraińscy nacjonaliści przed budynkami konsulatów RP. Sprzeciwiali się także politycy, np. przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij.

Z nowelizacją nie zgadzają się także urzędnicy na zachodniej Ukrainie. W Tarnopolu i we Lwowie zezwolono na wieszanie banderowskich czerwono-czarnych flagi na budynkach administracyjnych.