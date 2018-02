Delegacja rządowa pojutrze poleci do Izraela - informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Powołanemu 1 lutego polskiemu zespołowi do spraw dialogu prawno-historycznego przewodniczy wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.

Wiceszef MSZ, szef zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem Bartosz Cichocki / Radek Pietruszka / PAP

Polski rząd uzgodnił ze stroną izraelską termin spotkania zespołu ds. relacji polsko-izraelskich. To zespół, o którym rozmawiali podczas rozmowy telefonicznej premier Mateusz Morawiecki i premier Benjamin Netanjahu - powiedziała PAP Kopcińska.



Jak dodała "polska delegacja rządowa" pod przewodnictwem ministra Cichockiego "spotka się ze swoimi odpowiednikami w czwartek w celu podjęcia dialogu".



Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw - powiedziała Kopcińska.



Szefem delegacji Izraela na rozmowy z polską delegacją będzie dyrektor generalny izraelskiego resortu spraw zagranicznych Juwal Rotem - poinformował z kolei rzecznik izraelskiej dyplomacji Emmanuel Nahszon.



Co zakłada nowela o IPN?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa.



Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".



Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, został powołany zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem.



Na czele zespołu stanął wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. W jego skład weszli wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, dyrektor Departamentu Prawnego KPRM Armen Artwich oraz Bronisław Wildstein.