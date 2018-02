Po naciskach Izraela Polska ugięła się i zamraża ustawę o IPN - piszą w sobotę izraelskie media. Według nich oczekuje się, że polska delegacja przyjedzie do Izraela w najbliższych dniach, by wypracować porozumienie w tej sprawie. W komentarzu do tych informacji rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska podkreśliła w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i założeniami ustawy - każdy przypadek informowania o wojennych zbrodniach będzie rozpatrywany indywidualnie. W rozmowie z PAP rzeczniczka podkreśliła, że "jest wysoce prawdopodobne, że do spotkania zespołów ekspertów polskiego i izraelskiego dojdzie, ale nie ma ustalonej daty"

