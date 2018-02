Izraelskie media informują o odbytej telefonicznej rozmowie Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu. Doszło do niej po wczorajszym wystąpieniu polskiego premiera na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Mateusz Morawiecki użył tam sformułowania "żydowscy sprawcy" Holocaustu, czym wywołał oburzenie w Izraelu, w tym szefa izraelskiego rządu. "To było nieakceptowalne sformułowanie" - tak Netanjahu miał ocenić słowa Morawieckiego. Kilkanaście godzin po wystąpieniu premiera RP, na wejściu do polskiej ambasady w stolicy Izraela pojawiły się swastyki i obraźliwe napisy.

