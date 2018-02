"To chyba jeden z najsmutniejszych dni w życiu osób ratujących Żydów" - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do klipu amerykańskiej organizacji, w którym pojawia się fraza "polski Holokaust". Wyraził nadzieję, że do sprawy odniesie się rząd Izraela i środowiska żydowskie. Kampanię fundacji w swoim oświadczeniu potępiła Ambasada RP w Waszyngtonie. Swoje oburzenie klipem wyraził też Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce i naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Kadry z filmu /

REKLAMA