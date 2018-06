Michał Kubiak - kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski - nie wystąpi już w rozgrywkach Ligi Narodów. Przyjmujący musi odpocząć od uprawiania sportu ze względu na kontuzję. Jak informuje Polsat Sport, chodzi o "przewlekłe zapalenie spojówek oraz zwyrodnienie obwodowe". Przerwa może potrwać od 30 do 60 dni.

Kubiak był w Łodzi ważnym ogniwem zespołu / PAP/Grzegorz Michałowski / PAP

Z jednej strony boli mnie to, że nie pojadę z chłopakami na to tournee, ale wiem, że moje ciało też potrzebuje trochę odpoczynku. W kraju dałem z siebie "maksa" i pomogłem drużynie najlepiej, jak mogłem. Ale nie jestem już najmłodszy i muszę się kiedyś zregenerować, a po sezonie miałem tylko trzy dni wolnego - powiedział po spotkaniu z Niemcami przyjmujący.

Podkreślił, że wierzy w wywalczenie kwalifikacji do Final Six (4-8 lipca w Lille) i "żałuje, że nie może napisać tej historii". "Ale jest też większy cel do osiągnięcia, czyli mistrzostwa świata i do tego trzeba się przygotować" - przekonywał.

Vital Heynen na nowego kapitana mianował Mateusza Bieńka.



