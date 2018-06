Polscy siatkarze wygrali z Argentyńczykami 3:0 (26:24, 25:20: 29:27) w swoim pierwszym meczu ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów. Zajmujący czwarte miejsce w tabeli biało-czerwoni walczą w Melbourne o awans do lipcowego Final Six.

/ Maciej Kulczyński / PAP

Podopieczni trenera Vitala Heynena zanotowali dziewiąte zwycięstwo w rozgrywkach. Na koncie mają też cztery porażki.



Jeszcze w piątek w Melbourne gospodarze zmierzą się z Brazylijczykami.



Polacy zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają w dorobku 26 pkt. Większość rywali jednak jeszcze nie rozegrała spotkań 13. kolejki.



By zapewnić sobie udział w Final Six - bez oglądania się na innych - biało-czerwoni muszą wygrać wszystkie trzy mecze w Melbourne. Przy korzystnych wynikach spotkań zespołów będących w tabeli tuż za nimi może to nie być jednak konieczne.

(j.)