51 załóg znalazło się na liście startowej Rajdu Świdnickiego KRAUSE. W tym gronie znalazło się łącznie trzech mistrzów Polski. Obrońca tytułu Filip Nivette oraz Grzegorz Grzyb i Wojciech Chuchała, którzy wcześniej sięgali po mistrzostwo. Ciekawie zapowiada się walka w klasyfikacji generalnej, bo do imprezy zgłoszonych zostało osiem załóg dysponujących samochodami klasy R5. Interesująco powinno być także w innych kategoriach.

Filip Nivette, a więc najlepszy kierowca poprzedniego sezonu pojedzie tym razem w nieco słabszym samochodzie - Fordzie Fiesta Proto. Będzie rywalizował w klasie Open N. Sam Nivette nie ukrywa, że ciężko będzie mu walczyć z kierowcami dysponującymi samochodami klasy R5, ale zapowiada walkę. Ciekawie będzie już jednak właśnie w grupie Open N. Tam rywalem Nivette będzie choćby mistrz Polski z 2014 roku Wojciech Chuchała, który usiądzie za kierownicą Skody Fabii Proto.

Jak doświadczenie i utytułowani kierowcy spiszą się w walce z koalicją rajdówek R5? W tym gronie mamy choćby Grzegorza Grzyba. Mistrz Polski z 2016 roku chce powalczyć o powtórzenie tego sukcesu. Ma zamiar wystartować także w Rajdzie Rzeszowskim i Rajdzie Polski. To imprezy podwójnie punktowane, więc zwycięstwo w nich może go przybliżyć do tytułu. Lekko jednak nie będzie. W Skodach Fabiach R5 oprócz Grzyba pojadą także młodzi kierowcy - Jakub Brzeziński i Mikołaj "Miko" Marczyk. Pierwszy ma już doświadczenie z tras mistrzostw świata. Drugi rozpoczyna rajdową przygodę z samochodem R5. W podobnej sytuacji jest także Łukasz Byśkiniewicz, którego obejrzymy za kierownicą Hyundaya i20. Ten samochód zadebiutuje na naszych rajdowych trasach. W tym sezonie pilotem "Byśkiego" będzie weteran rajdowych tras Maciej Wisławski.

Na liście startowej mamy też cztery Fordy Fiesta R5. Takimi samochodami pojadą Tomasz Kasperczyk i Zbigniew Gabryś, którzy w poprzednim sezonie stoczyli walkę o wicemistrzostwo Polski oraz Jarosław Kołtun i Dariusz Poloński.

Walkę w klasie Open N zapewnią nie tylko wspomniani już Nivette i Chuchała. Na pewno dobre tempo będzie chciał pokazać Marcin Słobodzian (Subaru Impreza STI) czy Sebastian Frycz, który pojedzie podobnym samochodem. W klasie Open N zobaczymy także Łukasza Kotarbę.

Ciekawie zapowiada się rywalizacja w "ośce" a więc klasyfikacji samochodów przednionapędowych. Tu o emocje powinni zadbać choćby Jan Chmielewski czy Kacper Wróblewski, a więc kierowcy jeżdżący w barwach RMF FM. Szybki powinni być też Jacek Jurecki czy Maciej Lubiak.

Rywalizacja na trasie Rajdu Świdnickiego KRAUSE rozpocznie się w sobotni wieczór odcinkiem specjalnym poprowadzonym w centrum Świdnicy. W niedzielę kierowcy pokonają jeszcze siedem OS-ów. W tym trzykrotnie odcinek Walim-Zagórze. "Patelnie walimskie" to chyba najbardziej rozpoznawalny fragment rajdu. Ostatni przejazd tego odcinka będzie też power stagem, który jest dodatkową okazją do zdobycia punktów do klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.