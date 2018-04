​Kot i dwie świnki morskie, które należały do byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala, zostały znalezione martwe - poinformował rzecznik brytyjskiego ministerstwa ds. ochrony środowiska. Miesiąc po próbie otrucia Skripala i jego córki Julii w Salisbury na południowym zachodzie Anglii los zwierząt domowych byłego oficera GRU, który przeszedł na stronę Brytyjczyków, został podany do wiadomości publicznej.

Eksperci sprawdzają wszystkie miejsca, w których w ostatnich dniach przebywał Siergiej Skripal wraz z córką / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Gdy weterynarz uzyskał dostęp do domu Skripala, dwie świnki morskie niestety już nie żyły - powiedział w czwartek agencji AFP rzecznik resortu środowiska. Kota także znaleziono w ciężkim stanie i weterynarz podjął decyzję o uśpieniu zwierzęcia, by zakończyć jego cierpienia - dodał.

Rzecznik nie wyjaśnił, czy śmierć zwierząt nastąpiła na skutek otrucia czy z głodu, gdyż nie były one karmione.



Ambasada Rosji w Londynie twierdzi, że Skripal miał też drugiego kota, o którym jednak nie wspomniał przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa.



Media na Wyspach Brytyjskich w ostatnich dniach odnotowywały niespodziewany spór pomiędzy Londynem a Moskwą o dostęp do zwierząt domowych Skripala. Rosyjscy dyplomaci twierdzili, że ich przebadanie mogłoby wnieść nowe informacje do sprawy.



Gdzie są zwierzęta, w jakim są stanie? - pytała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Mówimy o żywych istotach i jeśli użyto toksycznych substancji, to istoty te musiały cierpieć - dodała.



Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym 4 marca, gdy znaleziono ich nieprzytomnych na ławce w centrum handlowym w Salisbury. Brytyjska policja ocenia, że Skripalowie zetknęli się z trucizną w domu byłego oficera. Według służb bezpieczeństwa największe stężenie substancji paralityczno-drgawkowej wykryto na klamce do drzwi wejściowych domu.



Brytyjskie władze uznały w toku śledztwa, że Skripalowie zostali zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu Nowiczok. Londyn oskarżył Moskwę o ten atak, która zaprzecza by miała z tym cokolwiek wspólnego i twierdzi, że chodzi o prowokację i "antyrosyjską kampanię".



Próba zabójstwa Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę Londynu, wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny.

(ph)