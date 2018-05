​Oświadczanie Julii Skripal szeroko komentowane na Wyspach. Nie tyle z uwagi na to co w nim powiedziała, lecz o czym nie wspomniała. Wraz z ojcem, byłym rosyjskim agentem, Siergiejem Skripalem, otruci zostali bojową bronią chemiczną. Do ataku doszło w brytyjskim mieście Salisbury w marcu tego roku. Wydając nagrane na wideo oświadczenie w języku rosyjskim, 33-letnia kobieta nie obarczyła winą za atak Kremla. Nie wspomniała też ani słowem o jego okolicznościach.

