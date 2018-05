Córka byłego pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala, Julia, powiedziała agencji Reutera, że oboje "mieli szczęście", że przeżyli próbę zabójstwa. Dodała, że liczy na to, iż wróci kiedyś do Rosji.

Julia Skripal / PAP/RUSSIAN LOOK/facebook.com/julia.skripal / PAP

To pierwsza wypowiedź 33-letniej Julii Skripal od ataku na początku marca, kiedy wraz z ojcem trafiła do szpitala w stanie krytycznym, gdy oboje stracili przytomność przed centrum handlowym w Salisbury na południowy zachód od Londynu.

Kobieta opuściła szpital na początku kwietnia i przebywa w bezpiecznym miejscu pod ochroną brytyjskich służb.



O próbę zabicia Skripalów brytyjskie władze oskarżyły Rosję, co doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu dyplomatycznego w relacjach między tymi państwami od zakończenia zimnej wojny i do wydalenia rosyjskich dyplomatów z ponad 20 państw.