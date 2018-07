Wygląda na to, że Grzegorz Krychowiak może zostać kolegą klubowym Macieja Rybusa w Lokomotiwie Moskwa. Mistrz Rosji podobno jest zainteresowany wypożyczeniem reprezentanta Polski z PSG.

Grzegorz Krychowiak podczas konferencji prasowej / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Od 1 lipca Grzegorz Krychowiak ponownie jest piłkarzem PSG, po tym, jak skończyło się jego wypożyczenie do West Bromwich Albion.

Zamierzam walczyć o miejsce w składzie PSG - powiedział podczas MŚ w Rosji Grzegorz, który obecnie przebywa na urlopie.

Dotychczas paryżanie nie dawali mu szans na grę, ale na Parc des Princes nastało nowe rozdanie - teraz szatnią rządzi Niemiec Thomas Tuchel, o którym w samych superlatywach Krychowiakowi opowiadał Łukasz Piszczek. "Piszczu" doświadczył metod Thomasa w Borussii Dortmund.



Sęk w tym, że paryżanie mogą chcieć znowu wypożyczyć Polaka, gdyż i tak mają ciężko spełnić wymogi financial fair play.



Tymczasem rosyjsko-włoski dziennikarz Stefano Conforti, powołując się na rosyjskiego reportera Nobela Arustabyana, informuje, że Lokomotiw Moskwa jest zainteresowany pozyskaniem Krychowiaka.



Gra w Lidze Mistrzów i mieszkanie w pięknej metropolii, jaką jest Moskwa, mogłyby stanowić dla "Krychy" magnes.



Pytanie tylko, czy Rosjanie z "Loko" mają aż na tyle duży budżet, by przejąć kontrakt Krychowiaka, wynoszący 4,5 mln euro rocznie.



Grzegorz Krychowiak trafił z Sevilli FC do PSG dwa lata temu za 30 mln euro. Nie zdołał jednak się przebić do składu paryżan i w sierpniu 2017 r. został wypożyczony do WBA, z opcją transferu definitywnego, z której to opcji Anglicy nie skorzystali. Krychowiak ma ważny kontrakt z PSG do 30 czerwca 2021 r.





MB