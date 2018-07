Solidną defensywę Urugwaju, która straciła tylko jedną bramkę w czterech meczach piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, w piątek w Niżnym Nowogrodzie przetestują Francuzi z Kylianem Mbappe na czele. "Urusi" liczą też na powrót do zdrowia Edinsona Cavaniego.

Trening Urugwaju / VASSIL DONEV / PAP/EPA

Zdobywca obu bramek w spotkaniu 1/8 finału z Portugalią (2:1) doznał w tym meczu urazu i wiele wskazuje na to, że nie będzie mógł zagrać z Francją. Nie uczestniczył w treningach ani we wtorek, ani w środę.

To byłoby ogromne osłabienie ofensywnej siły zespołu. Drugi ze słynnych napastników Luis Suarez dotychczas nie zachwycał formą. Strzelił wprawdzie w Rosji dwa gole, ale zmarnował też wiele dogodnych sytuacji.



Urugwaj będzie musiał liczyć przede wszystkim na linię obrony z Diego Godinem i Jose Jimenezem na czele. Zawodnicy Atletico Madryt przyczynili się w dużym stopniu do zachowania czystego konta przez całą fazę grupową (po 1:0 z Arabią Saudyjską i Egiptem, 3:0 z reprezentacją gospodarzy), a w 1/8 finału dali się pokonać tylko raz - do siatki głową trafił Portugalczyk Pepe.



Zadanie powstrzymania Cristiano Ronaldo zakończyło się sukcesem, ale "Urusów" czeka być może jeszcze bardziej wymagające wyzwanie. Tym razem ich bramkę atakować będą Antoine Griezmann, klubowy kolega Godina i Jimeneza, Olivier Giroud i przede wszystkim 19-letni Mbappe, który wywalczył rzut karny i zdobył dwie bramki w 1/8 finału z Argentyną (4:3).



Trzeba sprawić, żeby nie mieli miejsca, żeby nie mogli grać i czuli się niekomfortowo. To nasza broń - zapowiedział grający na lewej obronie Urugwaju Diego Laxalt.



Mbappe zrobił furorę w meczu z Argentyną szczególnie przed faulem w polu karnym, gdy błyskawicznie przebiegł ok. 70 metrów, zostawiając wszystkich obrońców za plecami. Wyliczono, że osiągnął prędkość 38 km/h, co czyni go najszybszym piłkarzem w historii.

"Zastanawiałem się, czy nie jechał tam skuterem" - żartował później pomocnik Florian Thauvin.



Obrońca Adil Rami uważa, że mecz z Urugwajem nie będzie podobny do tego z "Albicelestes".



Argentyna jest bardzo utalentowana. Wiedzieliśmy, że możemy stracić bramki, ale mieliśmy pewność, że jesteśmy w stanie je też zdobyć. Urugwaj jest inny: ma silny charakter, jest zgrany, a trener (Oscar Tabarez - PAP) zrewolucjonizował styl gry - ocenił zawodnik Olympique Marsylia.



"Trójkolorowi" cieszyli się z mistrzowskiego tytułu tylko raz przed 20 laty. Wówczas kapitanem drużyny był obecny selekcjoner Didier Deschamps. Z kolei Urugwaj chce nawiązać do zamierzchłej przeszłości - trofeum zdobył w 1930 i 1950 roku. Osiem lat temu w RPA dotarł do półfinału i zakończył udział w turnieju na czwartej pozycji.



Bardzo się cieszę, że zagramy z Urugwajem. W tym zespole gra wielu moich przyjaciół, ten kraj jest dla mnie jak druga ojczyzna. Diego Godin jest ojcem chrzestnym mojej córeczki - powiedział Griezmann.



Francja jeszcze nigdy nie pokonała Urugwaju na mistrzostwach świata. Dwa spotkania skończyły się bezbramkowymi remisami, a jedno wygrał zespół z Ameryki Południowej - 2:1 w 1966 roku.



Zwycięzcy tego ćwierćfinału, który rozpocznie się o godz. 16. czasu polskiego, zmierzą się z Brazylią lub Belgią. Te zespoły zagrają o 20. w Kazaniu.



Przypuszczalne składy (ćwierćfinał, piątek, godz. 16 polskiego czasu, Niżny Nowogród):



Urugwaj: 1-Fernando Muslera - 22-Martin Caceres, 2-Jose Maria Gimenez, 3-Diego Godin, 17-Diego Laxalt - 8-Nahitan Nandez, 15-Matias Vecino, 14-Lucas Torreira, 6-Rodrigo Bentancur - 9-Luis Suarez, 21-Cristhian Stuani.

Francja: 1-Hugo Lloris - 2-Benjamin Pavard, 4-Raphael Varane, 5-Samuel Umtiti, 21-Lucas Hernandez - 6-Paul Pogba, 13-N’Golo Kante - 10-Kylian Mbappe, 7-Antoine Griezmann, 8-Thomas Lemar - 9-Olivier Giroud.