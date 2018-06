"Z dużym szacunkiem podchodzimy do naszego przeciwnika. (...) Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania, bardzo intensywnej gry" - tak o reprezentacji Kolumbii mówił na konferencji prasowej selekcjoner Adam Nawałka. O porażce z Senegalem powiedział: "Tak się złożyło, że przegraliśmy. Uważam, że nie ma tragedii". Pytany o wyjściową "jedenastkę" w pojedynku z Kolumbią zapowiedział: "Ostateczne decyzje co do zmian w składzie zapadną po dzisiejszym treningu". Zobaczcie zapis transmisji!

