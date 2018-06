W cyklu „Widziane z Rosji” dziennikarze RMF FM podsumowują to, co wydarzyło się w piątym dniu mundialu i mówią o tym, co będzie się działo już we wtorek, kiedy Polska zainauguruje swoje występy na rosyjskich boiskach starciem z Senegalem w Moskwie. W relacji zobaczycie też wywiad z Grzegorzem Lato. Zapraszamy!

