O godne pożegnanie się z mistrzostwami świata zagrają w poniedziałek w Wołgogradzie piłkarze Arabii Saudyjskiej i Egiptu. Oba zespoły przegrały po dwa mecze w grupie A i szybko straciły szanse na awans do fazy pucharowej. Dodatkowo mecz może przejść do historii. W bramce Egiptu stanie 45-letni bramkarz Essama El Hadary, zostanie on najstarszym uczestnikiem mistrzostw świata.

Essam El Hadary, bramkarz który może się stać najstarszym grającym zawodnikiem w historii mundialu /Sergei Ilnitsky /PAP/EPA

REKLAMA