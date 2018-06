Panama i Tunezja żegnają się z mistrzostwami świata w Rosji. Bezpośredni mecz w ostatniej kolejce grupy G odbędzie się w czwartek o godz. 20 w Sarańsku. Stawką jest pierwsze zwycięstwo (i punkty) w turnieju. Awans do 1/8 finału zapewniły sobie Anglia i Belgia.

Debiutujący w mundialu Panamczycy przegrali z Belgią 0:3 i Anglią 1:6, zaś Tunezyjczycy ulegli Anglikom 1:2 i Belgom 2:5.

Zdobywcą historycznej bramki dla Panamy w MŚ był Felipe Baloy (37 lat i 120 dni). Starsi od niego byli tylko trzej zawodnicy: Kameruńczyk Roger Milla (42 lata 39 dni), Szwed Gunnar Gren (37 lat 236 dni) i Meksykanin Cuauhtemoc Blanco (37 lat 151 dni).

Przyjeżdżając o Rosji wiedzieliśmy, że czekają nas trzy trudne pojedynki. W dwóch nie odnieśliśmy zwycięstwa, ale osiągnęliśmy nasz pierwszy cel. Mamy nadzieję, że w czwartek wygramy ostatni mecz i będzie to sukces dla wszystkich mieszkańców Panamy, aby mogli świętować i być z nas dumni. Chciałbym, żeby więcej fanów oglądało nasz mecz z Tunezją, a nie Anglii z Belgią, czyli zespołów z wieloma piłkarzami światowej klasy - podkreślił Baloy.

Tunezja po raz piąty występuje w mistrzostwach świata, ale nigdy nie przeszła fazy grupowej, poprzednio w 2006 roku. W tegorocznych MŚ, mimo dwóch porażek, spisuje się lepiej od Panamy. Z Anglią była bliska remisu, tracąc drugiego gola w doliczonym czasie gry.

Najlepszy w tej drużynie jest napastnik Wahbi Khazri. Na pewno nie czeka nas łatwy pojedynek - dodał panamski weteran.

Z kolei tunezyjski obrońca Hamdi Naguez powiedział: Rywalizowaliśmy z dwoma lepszymi zespołami od nas, ale trafiliśmy do bardzo silnej grupy. Teraz skupiamy się na tym, aby pokonać Panamę. Chcemy przerwać serię 40 lat bez zwycięstwa w mistrzostwach świata.

W swym pierwszy meczu w MŚ, w 1978 roku, Tunezja wygrała z Meksykiem 3:1, a potem przegrała z RFN 0:6 i Polską 0:1. W 1998, 2002 i 2006 roku "Orły Kartaginy" notowały za każdym razem po remisie i doznawały dwóch porażek.

W ekipie Panamy zabraknie zawieszonego za żółte kartki Michaela Murillo, a jego miejsce może zająć Adolfo Machado. Ten 33-letni zawodnik ma 76 gier w kadrze narodowej, ale jeszcze nie zadebiutował w mundialu. Pod znakiem zapytania stoi występ bramkarza Jaime Penedo, który w konfrontacji z Anglią doznał kontuzji prawej nogi.

Szykuje się także kolejna zmiana w bramce Tunezji. W meczu z Anglią urazu doznał Mouez Hassen i po kwadransie zastąpił go Farouk Ben Mustapha i potem on bronił też z Belgią. Ale Mustapha też ma kłopoty zdrowotne (kolano) i przeciwko Panamie w wyjściowym składzie ma się pojawić Ayman Mathlouthi. Awaryjnie do reprezentacji został ściągnięty Moez Ben Cherifia.