Jak to ostatnio często przed wielkimi piłkarskimi imprezami bywa, oficjalna piłka Mistrzostw Świata w Rosji spotkała się z krytyką części bramkarzy. Wyprodukowany przez firmę Adidas model Telstar 18 zdaniem Hiszpanów Davida De Gei i Pepe Reiny oraz Niemca Marka-Andre ter Stegena ma w powietrzu nieprzyjemnie i nieprzewidywalnie "trzepotać". Zajmujące się na zlecenie FIFA oficjalnymi badaniami turniejowych piłek laboratorium EMPA (Swiss Federal Laboratoires For Materials Science And Technology) zapewnia jednak, że wszystko jest w absolutnym porządku, a źródłem wątpliwości co do zachowania piłki mogą być... złudzenia optyczne.

REKLAMA