To była potyczka jednej z najwyższych na mundialu ekip z jedną z najniższych: w meczu grupy C zmierzyły się reprezentacje Danii i Peru! Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, choć w 46. minucie wyśmienitą okazję do otwarcia wyniku meczu miał Christian Cueva: Peruwiańczyk jednak, wykonując karnego, mocno przestrzelił! Jedyny w tym spotkaniu gol - dla Danii - padł w 59. minucie: na listę strzelców wpisał się Yussuf Poulsen!

Grupa C:



Peru - Dania 0:1 (0:0)



Bramki: 0:1 Yussuf Poulsen (59).



Niewykorzystany rzut karny: Christian Cueva (Peru, 45+1).



Żółte kartki: Peru: Renato Tapia. Dania: Thomas Delaney, Yussuf Poulsen.



Sędzia: Bakary Gassama (Zambia).



Widzów: 40 502.



Peru: Pedro Gallese - Luis Advincula, Alberto Rodriguez, Christian Ramos, Miguel Trauco - Andre Carrillo, Renato Tapia (87. Pedro Aquino), Christian Cueva, Yoshimar Yotun, Edison Flores (62. Paolo Guerrero) - Jefferson Farfan (85. Raul Ruidiaz).



Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen (81. Mathias Jorgensen), Jens Stryger Larsen - William Kvist (35. Lasse Schoene), Christian Eriksen, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen, Nicolai Jorgensen, Pione Sisto (67. Martin Braithwaite).

W południowoamerykańskich kwalifikacjach do mundialu Peru zajęło "barażową" piątą pozycję, eliminując z wyjazdu na mundial Chile, które ostatnio wygrało dwie edycje Copa America. W barażu natomiast reprezentacja Peru okazała się lepsza od Nowej Zelandii i dzięki temu wraca na MŚ po 36-letniej przerwie.

Futbolowi eksperci zwracali uwagę na dobre wyniki Peru w przedmundialowych sparingach. Zespół trenowany przez Ricardo Garecę nie przegrał z nikim z Europy. Podczas zgrupowania w Stanach Zjednoczonych Peruwiańczycy pokonali Islandię 3:1 i Chorwację 2:0. Wygrywali również ze Szkocją 2:0 i Arabią Saudyjską 3:0, zaś w Goeteborgu zremisowali ze Szwecją 0:0.

Mundial 2018. Grupa C. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Francja 1 1 0 0 2-1 3 Dania 1 1 0 0 1-0 3 Australia 1 0 0 1 1-2 0 Peru 1 0 0 1 0-1 0

Mundial 2018. Grupa C: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 16 czerwca 12:00 Francja - Australia Kazań 2:1 16 czerwca 18:00 Peru - Dania Sarańsk 0:1 21 czerwca 14:00 Dania – Australia Samara - 21 czerwca 17:00 Francja - Peru Jekaterynburg - 26 czerwca 16:00 Dania - Francja Moskwa - 26 czerwca 16:00 Australia – Peru Soczi -

Duńczycy mają różne swoje problemy, ale z pewnością nie można zaliczyć do nich gry w defensywie. W dziesięciu spotkaniach eliminacyjnych stracili tylko osiem bramek, zaś w sparingach w ogóle nie dają się pokonać rywalom. Wygrywali z Meksykiem 2:0 czy Panamą 1:0, ale też bezbramkowo remisowali z Chile i Szwecją - a więc zgodnie z zasadą mówiącą, że jeśli nie możesz zwyciężyć, to przynajmniej zremisuj. Taka taktyka może dać im co najmniej wyjście z grupy na MŚ 2018.

Dania to jednak nie tylko defensywa: w kwalifikacjach aż 11 goli strzelił Christian Eriksen - w Europie więcej od niego goli mieli tylko Robert Lewandowski (16) i Cristiano Ronaldo (15).

Norweski trener Duńczyków Aage Hareide zastrzegał jednak: Nie jest do końca prawdą, iż Dania jest nadmiernie uzależniona od Eriksena. Mamy zespół, który pracuje dla niego, ale tego zespołu nie tworzy jeden piłkarz.

Warto też zwrócić uwagę, że Dania to jeden z najwyższych zespołów w turnieju: średnia wzrostu to 185 cm, podczas gdy Peru zalicza się do najniższych: średnia wzrostu to 178 cm.

Przewagą Peruwiańczyków na mundialu ma być natomiast wsparcie z trybun: tamtejsze media szacują, że na każdym meczu będzie 35 tysięcy kibiców z tego kraju - duńskie z kolei pisały o tylko 5 tysiącach swoich fanów.

Za każdym razem będziemy czuli się jak u siebie - stwierdził przed turniejem peruwiański pomocnik Pedro Aquino.

